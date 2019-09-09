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قبلي: موسي تقول ان برنامجها الانتخابي يركز على جعل تونس قبلة للمستثمرين

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
وات - قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح ل(وات) اثر اشرافها صباح اليوم الاثنين، على اجتماع شعبي بساحة الاستقلال وسط مدينة قبلي في اطار حملتها الانتخابية، ان ولاية قبلي مشهود لها بمساهمة العديد من مناضليها ومناضلاتها في حركة التحرير الوطني والمقاومة مع الزعيم بورقيبة.

واضافت ان تواجدها اليوم بالجهة يندرج في نطاق سياسة الاتصال المباشر مع الناخبين والناخبات لعرض برنامج الانقاذ الوطني الذي رسمه حزبها، واعتبرت انه سيكون لولاية قبلي حظ من مشروعها الانتخابي خاصة في مجال البنية التحتية ودفع الاقتصاد والاستثمار بهذه الربوع.
وبينت ان اهم مرتكزات البرنامج الذي يرفعه حزبها تخص اساسا الامن القومي لحفظ استقرار البلاد وتحسن صورة تونس في الخارج وتنزع عنها تلك الصورة التي ربطتها بتصدير الارهاب، وتجعل منها قبلة للمستثمر الاجنبي وللمشاريع الكبرى القادرة على توفير فرص عمل هامة للعاطلين عن العمل اضافة الى احداث الثروة والخروج من التداين.


كما تطرقت الى ان السياسة الخارجية في برنامجها الانتخابي تعتمد على ثوابت السياسة البورقيبية الملتزمة بمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشان الداخلي للدول مع اعادة العلاقات مع سوريا ودفع الديبلوماسية الاقتصادية بالدول الافريقية التي توفر مجالات كبرى للبيع والشراء والتصدير فضلا عن دعم العلاقات مع ليبيا والجزائر، خاصة وان دعم العلاقات الاقتصادية مع هاتين الدولتين تساهم الى حد بعيد في انتعاشة عديد الولايات ومنها ولايات الجنوب اساسا، على حد قولها، الى جانب فتح اسواق عالمية جديدة للمنتجين التونسيين ومنها منتجي التمور، الى جانب دفع الصناعات التحويلية للمتوجات الفلاحية.

من ناحية اخرى، اشارت موسي الى ان برنامجها الانتخابي يحمل ايضا مشروعا لتغيير الدستور وتغيير النظام السياسي الهجين الذي اضعف مؤسسات الدولة وشتت مواقع القرار، على حد تعبيرها.

  
  
     
  
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