زغوان: رفع 8 مخالفات منذ انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 2019

Lundi 09 Septembre 2019
وات - سجّلت الهيئة الفرعية للإنتخابات بدائرة زغوان، 8 مخالفات منذ انطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسية 2019، تعلق بعضها بعدم إعلام الهيئة بتوزيع مطويات أو صور المترشحين وبياناتهم الإنتخابية، والبعض الآخر بأنشطة جانبية تعلقت بالدعاية الحزبية عبر مكبرات الصوت وتمزيق المعلقات وصور المترشحين، وفق ما ذكره اليوم الاثنين، رئيس الهيئة بالجهة عبد العزيز عجال.
وأكد ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إعلام المخالفين بهذه الإخلالات ودعوتهم إلى ضرورة الإلتزام بضوابط وقوانين الحملة الإنتخابية، مشيرا في المقابل، إلى أن الهيئة لم تسجل خروقات أوتجاوزات من شأنها أن تمس من سلامة الحملة، كما لم تتلق إشعارا بمشاركة أطفال في الأنشطة الدعائية.
هذا وقد لوحظ غياب شبه كلي للمترشحين بالولاية، حيث اكتفى عدد منهم بزيارات خاطفة لبعض المناطق أثناء مرورهم بالجهة، كما اقتصرت حملاتهم على توزيع محتشم لمطويات وبيانات من طرف مناصريهم، وذلك بحسب ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.
وأكد ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إعلام المخالفين بهذه الإخلالات ودعوتهم إلى ضرورة الإلتزام بضوابط وقوانين الحملة الإنتخابية، مشيرا في المقابل، إلى أن الهيئة لم تسجل خروقات أوتجاوزات من شأنها أن تمس من سلامة الحملة، كما لم تتلق إشعارا بمشاركة أطفال في الأنشطة الدعائية.
هذا وقد لوحظ غياب شبه كلي للمترشحين بالولاية، حيث اكتفى عدد منهم بزيارات خاطفة لبعض المناطق أثناء مرورهم بالجهة، كما اقتصرت حملاتهم على توزيع محتشم لمطويات وبيانات من طرف مناصريهم، وذلك بحسب ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:07
|18:39
|15:52
|12:24
|05:56
|04:28
|
27°
|27°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-23
|31°-21
|28°-22
|30°-26
|31°-25
Follow @babnet_Tunisie
(122 962) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(111 249) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 041) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 087) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 593) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 407) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 678) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 461) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 986) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 52 234) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 462) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 218) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 798) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 869) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 507) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 730) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 815) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 328) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 39 931) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
( 38 677) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Devil (Germany )
Sur: المترشح بولبيارفي ندوة صحفية: ''اتعهد بتقديم مبادرة تشريعية تهدف الى توظيف ضريبة على الثروة التي تعادل 25 مليون دينار''