زغوان: رفع 8 مخالفات منذ انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 2019

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- سجّلت الهيئة الفرعية للإنتخابات بدائرة زغوان، 8 مخالفات منذ انطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسية 2019، تعلق بعضها بعدم إعلام الهيئة بتوزيع مطويات أو صور المترشحين وبياناتهم الإنتخابية، والبعض الآخر بأنشطة جانبية تعلقت بالدعاية الحزبية عبر مكبرات الصوت وتمزيق المعلقات وصور المترشحين، وفق ما ذكره اليوم الاثنين، رئيس الهيئة بالجهة عبد العزيز عجال.وأكد ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إعلام المخالفين بهذه الإخلالات ودعوتهم إلى ضرورة الإلتزام بضوابط وقوانين الحملة الإنتخابية، مشيرا في المقابل، إلى أن الهيئة لم تسجل خروقات أوتجاوزات من شأنها أن تمس من سلامة الحملة، كما لم تتلق إشعارا بمشاركة أطفال في الأنشطة الدعائية.هذا وقد لوحظ غياب شبه كلي للمترشحين بالولاية، حيث اكتفى عدد منهم بزيارات خاطفة لبعض المناطق أثناء مرورهم بالجهة، كما اقتصرت حملاتهم على توزيع محتشم لمطويات وبيانات من طرف مناصريهم، وذلك بحسب ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.