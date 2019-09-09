Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Terre De L Humanite  

زغوان: رفع 8 مخالفات منذ انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 2019

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
وات - سجّلت الهيئة الفرعية للإنتخابات بدائرة زغوان، 8 مخالفات منذ انطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسية 2019، تعلق بعضها بعدم إعلام الهيئة بتوزيع مطويات أو صور المترشحين وبياناتهم الإنتخابية، والبعض الآخر بأنشطة جانبية تعلقت بالدعاية الحزبية عبر مكبرات الصوت وتمزيق المعلقات وصور المترشحين، وفق ما ذكره اليوم الاثنين، رئيس الهيئة بالجهة عبد العزيز عجال.

وأكد ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إعلام المخالفين بهذه الإخلالات ودعوتهم إلى ضرورة الإلتزام بضوابط وقوانين الحملة الإنتخابية، مشيرا في المقابل، إلى أن الهيئة لم تسجل خروقات أوتجاوزات من شأنها أن تمس من سلامة الحملة، كما لم تتلق إشعارا بمشاركة أطفال في الأنشطة الدعائية.
هذا وقد لوحظ غياب شبه كلي للمترشحين بالولاية، حيث اكتفى عدد منهم بزيارات خاطفة لبعض المناطق أثناء مرورهم بالجهة، كما اقتصرت حملاتهم على توزيع محتشم لمطويات وبيانات من طرف مناصريهم، وذلك بحسب ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.


  
  
     
  
cadre-df1ab5a1bf679e103bd6a6d53f9d4ae5-2019-09-09 14:39:56






0 de 0 commentaires pour l'article 188781



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 09 سبتمبر 2019 | 10 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:39 15:52 12:24 05:56 04:28
27°
 27° % 57 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
27°-2331°-2128°-2230°-2631°-25
  • Avoirs en devises
    17392,6

  • (6 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16032 DT        1$ =2,86357 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 sept)   931,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568041837|188781 259|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires