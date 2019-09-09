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سيدي بوزيد: الهيئة الفرعية للانتخابات تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
وات - أكّد، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة مشي، أن الهيئة جاهزة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك بعد تسلم مختلف المواد الانتخابية من حبر انتخابي وأوراق الاقتراع والسجلات الانتخابية.

وأشار، في تصريح لـ(وات)، إلى أن كل المعدات وقع ترتيبها وتوضيبها قصد إرسالها إلى مراكز الاقتراع في الوقت المحدد، وذلك بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وذكر ذات المصدر، أنه يتواصل حاليا تكوين رؤساء وأعضاء مراكز الاقتراع بعد الإعلان عن أسمائهم، مشيرا إلى أنه تم انتداب 3 آلاف عون بالإضافة الى 70 مراقب تابعين للهيئة الفرعية للانتخابات.


وبخصوص الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، بيّن المشي أن مراقبي الهيئة لم يسجلوا مخالفات تذكر، لافتا إلى احترام مختلف المترشحين لقوانين وضوابط الحملة الانتخابية، فضلا عن حرص كل الأطراف المتداخلة على إنجاح هذه المحطة الانتخابية.

  
  
     
  
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