قابس: عبير موسي تؤكد أن أولويتها حفظ الامن ومقاومة الإرهاب

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- قالت مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 عبير موسي، أن برنامجها الانتخابي يقوم على حفظ الأمن القومي ومقاومة الإرهاب وجلب الاستثمارات الكبرى لتونس.وبينت عبير موسي، خلال زيارتها عشية اليوم الأحد لمدينة قابس، في إطار حملتها الانتخابية، أن هذه الجهة يمكن ان تكون منطقة سياحية كبرى وانها ستستأنف في صورة فوزها في الانتخابات الدراسات والمشاريع المعطلة والتي تم اقرارها لمعالجة التلوث البيئي بهذه الولاية التي تتمتع وفق قولها بميزات تفاضلية عديدة لابد من إحكام استغلالها.وأوضحت أن الجنوب الشرقي يزخر بطاقات كبيرة ويجب أن ينتفع من علاقات تونس الخارجية، مشيرة إلى أنها ستعمل على استرجاع علاقات تونس مع ليبيا بكل قوة وستوجه جهودها نحو تذليل الصعوبات التي تعترض المبادلات التجارية بين البلدين.وقد استعرضت عبير موسي، في هذه الزيارة التي افتتحت خلالها جامعة الحزب الدستوري الحر بقابس واشرفت فيها على اجتماع مع مناضلي هذا الحزب برنامجها الانتخابي المرتكز خاصة على إقامة ديبلوماسية ناجعة لفتح آفاق واعدة وسياسة أمنية ودفاعية فاعلة توفر الاستقرار وتحترم حقوق الانسان بالاضافة الى اقتراح مشروع دستور جديد يقطع مع تشتيت مواقع القرار ويؤسس لدولة قوية وعادلة.