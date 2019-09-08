عبد الفتاح مورو يتعهد في قابس بتفعيل كل القرارات التي اتخذت لمعالجة الوضع البيئي بالمدينة

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- قال مرشح حزب حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبد الفتاح مورو، لدى إشرافه عشية الأحد بشنني، على اجتماع عام في نطاق حملته الانتخابية، إنه "على دراية بما تعانيه مدينة قابس من إشكاليات كبيرة، وخاصة منها المشاكل البيئية"، التي أثرت، حسب قوله، سلبا على صحة المواطنين وعلى الفلاحة والصيد البحري.وذكر، في هذا السياق، بان مجالس وزارية عديدة عقدت حول هذا الملف، وتم اتخاذ قرار باخراج المجمع الكيميائي التونسي من وسط المدينة وإبعاده عنها، مع التزام هذه المؤسسة بأن تكون مؤسسة نظيفة وصديقة للبيئة.وأشار مورو الى وجود إشكال في بعض الترتيبات حال دون تنفيذ هذه القرارات، مبينا أنه سيدفع، في صورة فوزه في الانتخابات كرئيس جمهورية، باتجاه تفعيل تلك القرارات، حتى يتم الايفاء بالعهد، حسب قوله.وبين أنه كمرشح لرئاسة الجمهورية "ليست لديه آليات كتلك التي تملكها الحكومة المسؤولة عن التنمية والتشغيل:، وأن "دوره هو التحفيز، والإشراف عند الضرورة، على مجلس الوزراء لتجسيم القرارات التي اتخذتها الحكومة"، مشددا على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية "على معرفة بالواقع، باعتباره مسؤولا عن شؤون الدولة".واستعرض مورو محاور برنامجه الانتخابي. ومن بين هذه المحاور، رعاية التوافقات اللازمة لتركيز المحكمة الدستورية، وإحداث جيش رابع في مجال الدفاع السيبرني، ووضع خطة متكاملة لتعزيز الأمن القومي في بعده الشامل، وتفعيل اتحاد المغرب العربي عبر تعزيز العلاقات الثنائية بين مكوناته ودعم تدفق السلع والبضائع وتبادل الخبرات وتيسير تنقل المواطنين.