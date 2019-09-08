قابس: سيف الدين مخلوف يشدد على ضرورة اعتذار فرنسا لتونس

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- زار المترشح للانتخابات الرئاسية عن "إئتلاف الكرامة"، سيف الدين مخلوف، اليوم الأحد، في إطار حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ولاية قابس، حيث عرف بكل من الحامة وقابس المدينة، ببرنامجه الانتخابي.وبين مخلوف أن هذا البرنامج يضم حوالي 70 نقطة، على رأسها "تصفية تركة الاستعمار"، مشيرا الى أن "فرنسا التي نهبت ثروات تونس ولوثتها، مطالبة اليوم بالاعتذار للتونسيين، وتعويض البلاد عن سنوات الاستعمار".وقال مرشح "إئتلاف الكرامة" إنه سيعمل على استكمال كمل مسار العدالة الانتقالية، ومراجعة ملف المشاريع الكبرى التي لم تنجز، كما سيطلق مشروع مسبح وقاعة رياضة في كل بلدية، وسيعمم معاهد الرياضة على جميع الجهات.وأضاف أنه سيعمل كذلك، في صورة فوزه في الانتخابات، على تعميم مخابر البحث في كل الجهات، وعلى تبني المخترعين وتمكينهم من منح التمويل الذاتي لتصنيع اختراعاتهم، كما سيعمل على تعميم الفلاحة البيولوجية مع توجيه جهوده نحو الاعتماد على البذور المحلية.كما بين يبف الدين مخلوف أنه سيحرص على جعل تونس قاعدة "ترانزيت" للمسافرين والسلع، وعلى اعادة بناء الشبكة الحديدية مع ربطها بكل المعتمديات وبليبيا والجزائر وجوبا، فضلا عن فتح حوار وطني لدراسة ظواهر الطلاق وتأخر سن الزواج والهجرة غير الشرعية والانقطاع المبكر عن التعليم والتجارة الموازية والعنف والشذوذ وانتشار المخدرات.