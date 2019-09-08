يوسف الشاهد يقول في سوسة إنه يمتلك رؤية متكاملة ''قادرة على مزيد النهوض بمختلف ولايات الجمهورية''

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- قال يوسف الشاهد، مرشح حركة تحيا تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنه "يمتلك رؤية متكاملة نابعة من واقع تونس، وقادرة على مزيد النهوض بمختلف ولايات الجمهورية، بما في ذلك ولاية سوسة".ودعا خلال اشرافه مساء الأحد بالقاعة المغطاة بسوسة على اجتماع جماهيري في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية، إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر لانتخاب رئيس جمهورية "قادر بصدق على محاربة الفساد"، مؤكدا انه "سيكون وفيا لانتظارات التونسيينن وحريصا على إرجاع الأمل للشباب وللعاطلين عن العمل وللفئات المهمشة، وكذلك على ارجاع ثقة التونسيين بالخارج في بلادهم".ولاحظ يوسف الشاهد أن "واقع التنمية في سوسة مخالف لما يتم التسويق له من قبل بعض السياسيين"، مبينا أن "الكثير من معتمديات الولاية مازالت تشكو من تأخر في مؤشرات التنمية".وأوضح، في هذا السياق، أن "مبدأ التمييز الإيجابي الذي ورد في الدستور، لا يجب أن يكون على حساب ولايات الساحل"، مشيرا إلى أن "بعض السياسيين يقومون باستغلال هذه المسألة من باب تكريس النعرات الجهوية وبث التفرقة بين التونسيين"، وفق تقديره.وتعهد الشاهد باستحثاث نسق مختلف الإجراءات المتعلقة بإنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له، مؤكدا ان هذا المشروع، الذي سيشع على باقي ولايات الجمهورية، سيساهم في خلق اكثر من 50 الف موطن شغل جديد.كما تعهد باستكمال مشروع محطة التطهير سوسة ـ حمدون، التي تتمتع بقدرات على المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، بما يمكن بصفة ملحوظة من فض اشكال التطهير بالجهة، والتوقف عن صرف المياه المستعملة في البحر.وأفاد مرشح "تحيا تونس" أن التسوية العقارية ستشمل قريبا معتمديات بوفيشة والنفيضة وكندار وسيدي الهاني، مذكرا بحرصه الشخصي على متابعة مشروع توسعة الملعب الأولمبي بسوسة وتهيئته ليكون قادرا على استيعاب 40 الف متفرج بدلا عن 23176 متفرجا حاليا، وذلك الى جانب استحثاث نسق احداث مسبح اولمبي داخل فضاء المركب الرياضي والشبابي بسوسة الكائن بطريق القلعة الصغرى على مساحة 7500 متر مربع.وقال يوسف الشاهد إنه يملك كذالك تصورا كاملا لجملة من المشاريع الكبرى، على غرار مشروع انجاز مترو سوسة الذي من المنتظر أن يربط سوسة المدينة بالقلعة الكبرى والنفيضة والقلعة الصغرى ومساكن.