المرزوقي: على الناخبين يوم 15 سبتمبر الجاري الوقوف أمام الماكينات الانتخابية الرهيبة والتصدي لها

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- دعا المترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حراك تونس الارادة محمد المنصف المرزوقي عشية يوم الاحد الناخبين الى الوقوف يوم 15 سبتمبر الجاري أمام ما اعتبره ماكينات إنتخابية رهيبة والتصدّي لها وإلى التجنّد من أجل مصلحة تونس ومساندته والوقوف معه في هذا الاستحقاق الانتخابي.ونبّه خلال تجمّع انتخابي جمعه بأنصاره وبعدد من المواطنين في حديقة الحرية وسط مدنة قفصة التونسيين من المراهنة في هذه المحطّة الانتخابية على من سمّاهم الدولة العميقة والفاسدين الذين لا يحملون أي مشروع وطني لتونس بقدر ما يتهافتون على تقاسم السّلطة.وقال المرزوقي أنه يترشّح لهذه الانتخابات وهو يحمل تصوّرات عاجلة وأخرى عاجلة من اجل تدارك ما عرفته تونس خلال السنوات الاخيرة من صعوبات اقتصادية واجتماعية وخاصة على صعيد تفاقم الفقر وانهيار الطبقة المتوسطة وتفشي الفساد مضيفا أنّه يعتزم في حال فاز بكرسيّ الرئاسة تعبئة الموارد المالية المتأتية من التهرب الضريبي والاحتكار وضخّها لمحاربة الفقر وتنفيذ برامج إنمائية كبرى بكل جهات البلاد .ولفت إلى أنه سيشنّ حربا ضروسا ضدّ الفساد والاستبداد وسيسعى إلى إعادة جدولة ديون تونس وتمتيع الجهات بنصيب من عائدات مواردها الطبيعية.وعلى المدى المتوسط والبعيد قال مرشّح حراك تونس الاردة أنّه سيعمل على وضع إستراتيجبات كبرى تهمّ المسائل التي تمثّل أخطارا حقيقية على البلاد مثل الامن الغذائي وشحّ المياه والبذور والامن الطاقي والتصحّر مؤكدا أنه وفي حال أصبح رئيسا للبلاد سيدعو إلى تنظيم حوار وطني يدوم عاما كاملا حول سبل حماية تونس من التأثيرات المناخية .وقام المرزوقي في إطار حملته الانتخابية لمدينة قفصة بجولة ميدانية بالشوارع الرئيسية للمدينة مرفوقا بعدد من أ،صاره الذين قاموا بتوزيع المطويات الدعائية والصور الخاصة بهذا المترشح وتوزيع بيانه الانتخابي على المارّة.