تطاوين : قيس سعيد يعتبر أن خلق اليات جديدة لتنفيذ ارادة الشعب ضرورة اليوم اكثر من اي وقت مضى

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- تحدث المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها قيس سعّيد مساء اليوم الاحد في لقائه بعدد من شباب تطاوين عن فشل الدولة في تحقيق الاندماج والمساواة والعدل على ارض الواقع عبر سنّ قوانين نافذة حتى يشعر المواطن بانه صلب اصلاح شامل لا يستثني احدا وقال" ان الحلول الفردية لا تجدى نفعا لان الحلول الجماعية التي تجسم تطلعات الشعوب هي التي تسود"معتبرا ان خلق اليات جديدة لتنفيذ ارادة الشعب ضرورة اليوم اكثر من اي وقت مضى .وعبر قيس سعيد في تصريحه لوات "عن امتنانه لما وجده في شباب تطاوين من تلقائيه وتطوع في جمع التزكيات لانهم امنوا في مشروعه وتصوره الجديد الذي طرحه والرافض للتمويل الخاص والعمومي والدخول في غمار هذه الحملة بامكاناته الذاتي ة بالاراد القوية التي جعلته يتعفف عن الاموال مهما كان مصدرها وهو ذات خيار الشباب في تطاوين وفي كل جهات الجمهورية على حد قولهواشار الى ان الشباب الذي سانده يلقن غيره في تونس وفي العالم دروسا من ذلك ماعاشه من لحظات لم يكن يتصور عيشها عندما تطوع الشباب بدراجاتهم النارية وكتبوا اسمه بالدهن في المكان المخصص لذلك وهو ما اعتبره حدثاغير مسبوق.اما بخصوص الامن القومي والوضع في ليبيا قال قيس سعيد ان الامن القومي لا يتعلق بالامن والدفاع فقط و"ان الوضع في ليبيا يهمنا مباشرة ونحن شعب واحد ولا بد ان يستعيد الشعب الليبي سيادته معبرا عن اسفه من تنظيم مؤتمرات ولقاءات في عواصم خارج ليبيا حول الشان الليبي دون حضور اي ليبي والحال ان الشعب الليبي هو صاحب السيادة ولا بد من ايجاد صيغة للتعبير عن سيادته على ارضه,واشار الى ان دور الرئيس التونسي المقبل في هذا الشان هو ان يطرح مثل هذا الطرح وان يوقف تدفق السلاح على ليبيا لوضع حد للاقتتال والصراعات الدموية في الشقيقة ليبيا وفي ذلك يتجلى جانب من الامن القومي التونسيواعرب المرشح بخصوص هجرة الكفاءات التونسية الى الخارج وحرمان الوطن منها ان الوضع يتطلب الاستعجال في وضع حد لهذا النزيف الذي كان بصورة عكسية ابان الاستقلال والحال ان هذه الكفاءات هي من نتاج وجهد التونسيين الذين من حقهم الاستتفادة من كفاءاتهم في مختلف القطاعات على حد رايه وقام قيس سعيد في خاتمة هذه الزيارة بجولة في اسواق مدينة تطاوين وتحدث الى المواطنين ورواد السوق.