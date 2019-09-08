عبيد البريكي في سيدي بوزيد ''البلاد بحاجة إلى إجراءات قانونية رادعة وإلى دولة قوية''

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- أكّد عبيد البريكي، المترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد أن "البلاد في حاجة إلى إجراءات قانونية رادعة وفي حاجة لدولة قوية وذات سيادة تؤثر في العالم وتعتمد الإنصاف الإجتماعي والعدالة الإجتماعية في التعامل مع المواطن".ودعا كل من يصل إلى السلطة إلى "اتخاذ قرارات استثنائية تثمّن خيرات جهة سيدي بوزيد ومنتوجاتها الفلاحية خاصة".وتعهّد المترشّح في صورة الفوز، باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة المالية العمومية للتحكم في النفقات، عن طريق التخفيض في ميزانية رئاسة الجمهورية ورواتب رئيس الدولة والمستشارين والوزراء ودعم المالية العمومية، من خلال استغلال كل الثروات الباطنية وفتح الملفات التي ظلّت معلقة، "على غرار ملف الإغتيالات السياسية وملف الجهاز السرّي وأحداث 9 أفريل وملف التسفير إلى سوريا والعمل على أن تكون العلاقات الخارجية علاقات تقوم على قرارات سيادية تنحاز إلى القضايا العادلة وتراعي مصالح البلاد".كما يتضمّن البرنامج الإنتخابي للبريكي "العمل على تفعيل دور مجلس الأمن القومي من أجل الكشف عن القضايا الأمنية الكبرى والتركيز على ملف الإرهاب واقتراح قوانين تحد من الجرائم واقتراح مشروع قانون يجرم المطالبة بتعدد الزوجات وتكرس التساوي في الحقوق بين الجميع طبقا للدستور ومواثيق العمل الدولية".