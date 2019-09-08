منوبة : تواصل الحملة الانتخابية وانتشار ظاهرة تمزيق البيانات والصور باماكن التعليق

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- تواصلت الحملة الانتخابية بدائرة منوبة لليوم السّادس على التوالي بمختلف معتمديات ولاية منوبة وبنسق كبير ومتفاوت بين مختلف المترشّحين وكان حضور بعضهم موزّعا بين مختلف المناطق وبطريقة مسترسلة منذ الاثنين المنقضي فيما اكتفى البقية بالتواصل المباشر مع المواطنين وفي مناطق دون غيرها عبر قواعدهم.عدد من المترشحين اختاروا الاحد تركيز خيمات دعائية والقيام بالتواصل المباشر مع المواطنين في الاسواق الاسبوعية في الجديدة والمرناقية وشبّاو في وادي الليل على غرار حملة نبيل القروي اذ تم تركيز خيمة بسوق شباو تولّ فيها أنصاره توزيع البيانات الحزبية وتقديم البرنامج السياسي لمرشحهم .واكتفت قواعد مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بنفس السوق بتوزيع البيانات الحزبية وشرح نقاط برنامجه للمواطنين مباشرة وتقديم وعوده وتعهّداته .ملة المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي اختارت بدورها الحلول بسوق المرناقية والقيام بتنشيط وأنشطة دعائية والاتصال المباشر بالمواطن فضلا عن خيمة في وسط مدينة منوبة .وتوزّعت حملة يوسف الشاهد في عدد من مناطق ولاية منوبة ومنها جولة وتواصل مباشر باهالي مناطق الحلفاوي والمحفورة والعروسية بالبطان ثم تنشيط بمقرّ الحملة في المرناقية فقافلة تجوب عددا من المناطق والاحياء بمنوبة وادي الليل وطبربة.حملة مرشح النهضة عبد الفتاح المورو تواصلت ايضا منذ بداية الحملة الانتخابية الاثنين المنقضي لتتوزّع اليوم بين معتمديات البطان بنشاط حزبي في منطقة برج التومي وخيمة دعائية بشواط من معتمدية الجديدة وبوسط مدينة منوبة وبسوق شباو ثم كرنفال تنشيطي وخيمة في مدينة الدندان ومقهى سياسي فاجتماع عام بمناطق البساتين وسيدي علي الحطاب ونشاط تواصلي مع المواطنين في المرناقية وعدد من أحياء برج العامري.حملة مرشح حزب البديل التونسي مهدي جمعة اختارت التواصل اليوم الاحد مع مواطني عدد من احياء معتمدية دوار هيشر بوضع الملصقات في اماكن التعليق وتوزيع البيان الانتخابي وشرح البرنامج الرائسي للمترشح وهو نفس التمشي الذي اخترته حملة مرشح التيار الديمقراطي محمد عبو والتي نصب قواعدها فيها خياما بعدد من مناطق ولاية منوبة مع التواصل مباشر بأهالي عدد من المناطق الريفية .وقد تفاوت نسق تعليق بيانات المترشحين بين جميع اماكن التعليق والتي بلغ عددها 226 مكانا موزّعة على مختلف معتمديات ولاية منوبة خصصتها الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات للتعليق مع انتشار ظاهرة تقطيع صور وبيانات المترشحين حسب ما عاين مكتب (وات) بمنوبة.وفي الاطار نفسه تدخلت الهيئة الفرعية لاعادة تحديد مكان تعليق على مستوى المدرسة الابتدائية الامام سحنون في منوبة أمس السبت بعد قيام إدارة المدرسة بأشغال بناء وفتح باب على مستوى مكان التعليق دون إعلام الهيئة .يذكر أن الدائرة الانتخابية في منوبة شهدت زيارات سبعة مترشحين فقط منذ انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية وهم قيس سعيد وعبير موسي وسلمى اللومي وعبيد البريكي وصافي سعيد وعمر منصور وسيف الدين مخلوف.