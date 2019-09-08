وزير الشؤون الدينية يشرف على اختتام الدورة التكوينية الصيفية للائمة الخطباء حول تقنيات وفنون الخطابة

Dimanche 08 Septembre 2019



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- اختتمت، الاحد ببنزرت، فعاليات الدورة التكوينية الصيفية للائمة الخطباء، التي نظّمتها الادارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بالتعاون مع الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، حول موضوع "فقه وتقنيات الخطابة".وأكد وزير وزير الشؤون الدينية، أحمد عظّوم، بالمناسبة، أهميّة التكوين لدى الاطار الديني وخطّة الامام الخطيب، كرسالة لا خطة وظيفية، باعتبارهم قادة رأي وتاثيرهم ايجابي عند تطرقهم الى مسائل عدة تشمل الاخلاق والقضايا الاجتماعية والحياتية كمعاني المواطنة والعمل ونبذ الغش والاحتكار وغيرها من المسائل الحضارية ككل.وبين عظّوم أنّ الوزارة تعمل على التّواصل مع محيطها، فقد كانت السنة الجارية، سنة الخطاب الديني بامتياز، الذي يعزز الاستقرار وينشر القيم السمحة والاعتدال وغيرها من رسائل الاسلام الحنيف.وتحدث والي بنزرت، محمد قويدر، من جانبه عن دور الامام الخطيب في نشر قيم الاعتدال والوسطية وأهمية التكوين.وشدد على ضرورة النّأي بالمنابر عن كل توظيف حزبي وسياسي مبينا حرص السلطات الجهوية ببنزرت على تنسيق جهودها مع وزارة الشؤون الدينية على العناية ببيوت الله والاسرة المكلفة بها سواء ادبيا او ماديا او لوجستيا .وافاد المدير الجهوي للشؤون الدينية، سليم بن الشيخ، أن الدورة التكوينية الصيفية امتدت من غرة جويلية حتى غرة سبتمبر 2019، وذلك كل يوم احد.وانتفع بهذه الدورة 35 من الائمة الخطباء الجدد. وقد تلقوا في اطار هذا التكوين، وتحت اشراف عدد من الائمة والاساتذة الجامعيين، دروسا نظرية وتطبيقية في اكثر من مادة منها الفقه واصوله والعلوم الحديثة والقضايا المعاصرة والتجويد وفنون التواصل.وبين انه سيتم الحرص، تحت اشراف وزارة الاشراف، على تطوير المبادرة لتشمل اكثر من مادة جديدة على غرار الاعلامية واللغة العربية ووسائل التواصل الاجتماعي والتفسير ودلالاته وغيرها من المواد التي تندرج في اطار ميثاق الامام الخطيب الذي اعدته الوزارة تكريسا للابعاد الدينية والتنموية ككل للامام الخطيب في محيطه،وفق تعبيره.وقد تعرف وزير الشؤون الدينية في اطار جولة ميدانية على ابرز الانشطة التكوينية والتعليمية والترفيهية التي تحتضنها دار القرآن الكريم ببنزرت والموجهة لمختلف الشرائح العمرية وغيرها.