المرزوقي في القصرين يدعو التونسيين إلى ''المشاركة في الإنتخابات بروح معنوية عالية لتغيير الحكم ووضع البلاد على السكة''

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- دعا منصف المرزوقي، المترشح للإنتخابات الرئاسية عن الإئتلاف الإنتخابي "تونس أخرى"، متساكني مدينة فريانة من ولاية القصرين والتونسيين عامّة، خلال جولة قام بها اليوم الأحد بالشارع الرئيسي للمدينة وبسوقها الأسبوعي، إلى الذهاب للإنتخابات الرئاسية المرتقبة، بروح معنوية عالية، لتغيير الحكم ووضع البلاد على السكة وغلق قوس السنوات الخمس الماضية"، التي قال إنها "ضاعت هباء".كما دعا المواطنين إلى "التخلص من الإنتهازيين وإعادة التيار الثوري الذي توقف وتم إجهاضه"، حسب رأيه، معتبرا بالمناسبة أنه لم يخن يوما ثقة الشعب ولا قام بمخالفة القانون أو انتهاك الأخلاق عندما كان رئيسا للدولة"، مؤكدا من جهة أخرى حرصة على "تفعيل المشاريع الوطنية الكبرى المتعلقة بمحاربة الفقر وبإسترجاع الأموال المنهوبة وبالموارد المائية وبالبذور وغيرها من المشاريع والملفات الحارقة التي أُغلقت لمدة خمس سنوات مضت".وتعهّد المرزوقي في صورة نيله ثقة الشعب بأن تكون سنوات الفترة 2019-2024، "سنوات النهضة الإقتصادية والإجتماعية".كما التزم بإعادة الثروات الوطنية والأموال المستغلة من قبل الفاسدين، للجهات الفقيرة والمهمشة، من أجل "تحقيق العدالة الجهوية وحتى يصبح المواطن له القدرة والسلطة، للمساهمة في التنمية".وذكّر في سياق آخر، بأن "المؤمرات" حيكت ضده، عندما كان في سدة الحكم" وتمت عرقلته ورغم ذلك "تمكن من وضع البلاد على السكة"، حسب تقديره .وفي تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين، شدّد المترشّح على ضرورة "تواصل الأمل والعمل وعدم فقدان الثقة في البلاد، طالما ما تزال الإمكانيات القادرة على إنقاذها موجودة"، قائلا: "إن الإنتخابات هي موسم الوعود ولكن المطلوب هو الفصل بين الوعود الكاذبة والوعود الصادقة والحذر من العصابات التي تعتبر السلطة غنيمة حرب"، وفق ما جاء على لسانه.