رئاسية 2019: قيس سعيّد في مدنين ''لا بد من الفصل بين التهريب على قارعة الطريق والتهريب المتخفي''

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - اعتبر قيس سعيد، المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال جولة له اليوم الأحد بمدينة مدنين، في إطار حملته الإنتخابية، أن "الإرهاب لا يمكن مقاومته في الداخل فقط عبر دعم قوات الأمن والجيش، بل يجب أيضا التنسيق مع بقية الدول على المستويين الإقليمي والعالمي والقضاء على أسباب تفشيه".
وشدد سعيد على أهمية "الفصل بين التهريب الموجود على قارعة الطريق والذي تقتات منه فئة لم تجد حلول أخرى لها وبين تهريب لا يُرى"، مؤكدا ضرورة التفكير مع دول الجوار، كالجزائر وليبيا، في صيغ جديدة للتعاون والإتحاد، نظرا لوحدة المصالح والمصير والتاريخ"، ملاحظا أن مستقبل هذه البلدان في وحدتها.
وعلى صعيد آخر أثار قيس سعيّد ظاهرة السياحة الحزبية، قائلا "إنها بمثابة خيانة مؤتمن"، فيما علّق على مسألة المساواة في الميراث بالقول: "علينا تسوية إرثنا في الوطن، قبل الحديث عن الإرث داخل العائلة الواحدة".
وشدد سعيد على أهمية "الفصل بين التهريب الموجود على قارعة الطريق والذي تقتات منه فئة لم تجد حلول أخرى لها وبين تهريب لا يُرى"، مؤكدا ضرورة التفكير مع دول الجوار، كالجزائر وليبيا، في صيغ جديدة للتعاون والإتحاد، نظرا لوحدة المصالح والمصير والتاريخ"، ملاحظا أن مستقبل هذه البلدان في وحدتها.
وعلى صعيد آخر أثار قيس سعيّد ظاهرة السياحة الحزبية، قائلا "إنها بمثابة خيانة مؤتمن"، فيما علّق على مسألة المساواة في الميراث بالقول: "علينا تسوية إرثنا في الوطن، قبل الحديث عن الإرث داخل العائلة الواحدة".
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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