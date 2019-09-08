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سحب رعدية وامطار غزيرة على عدد من جهات البلاد

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - تشهد مناطق تونس الكبرى ونابل وسوسة، حاليا، تساقط كميات غزيرة من الامطار، نتيجة وجود كتلة من السحب الرعدية النشطة والمرفوقة بالامطار الغزيرة، احيانا، كما اورد المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الاحد.
كما تتواجد كتلة ثانية تتسم بنشاط اكبر على جندوبة وشمال ولايتي الكاف وسليانة وشمال شرق الجزائر.. ومازالت تتوغل اكثر لتشمل في مرحلة ثانية بقية معتمديات الكاف وسليانة، باجة واجزاء من القصرين.. وفق المصدر ذاته.
ودعا المعهد كافة مستعملي الطريق الى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية


  
  
     
  
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