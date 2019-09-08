سحب رعدية وامطار غزيرة على عدد من جهات البلاد

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - تشهد مناطق تونس الكبرى ونابل وسوسة، حاليا، تساقط كميات غزيرة من الامطار، نتيجة وجود كتلة من السحب الرعدية النشطة والمرفوقة بالامطار الغزيرة، احيانا، كما اورد المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الاحد.
كما تتواجد كتلة ثانية تتسم بنشاط اكبر على جندوبة وشمال ولايتي الكاف وسليانة وشمال شرق الجزائر.. ومازالت تتوغل اكثر لتشمل في مرحلة ثانية بقية معتمديات الكاف وسليانة، باجة واجزاء من القصرين.. وفق المصدر ذاته.
ودعا المعهد كافة مستعملي الطريق الى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية
كما تتواجد كتلة ثانية تتسم بنشاط اكبر على جندوبة وشمال ولايتي الكاف وسليانة وشمال شرق الجزائر.. ومازالت تتوغل اكثر لتشمل في مرحلة ثانية بقية معتمديات الكاف وسليانة، باجة واجزاء من القصرين.. وفق المصدر ذاته.
ودعا المعهد كافة مستعملي الطريق الى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية
En continu
- 12:50 كل تونس تفتخر بتونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:08
|18:40
|15:53
|12:24
|05:56
|04:27
|
24°
|23°
|% 94
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|23°-21
|29°-22
|29°-23
|29°-23
|30°-25
Follow @babnet_Tunisie
(122 828) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(110 317) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 84 993) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 015) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 442) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 139) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 409) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 425) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 51 901) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 51 066) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 256) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 188) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 775) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 825) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 493) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 709) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 685) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 208) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 39 491) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
( 38 630) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: مرزوق يدعو إلى تغيير عقيدة الجيش م ويدعو إلى إنشاء وكالة استخبارات تحت سلطة الرئيس