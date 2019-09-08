الياس الفخفاخ في اريانة يتعهد بارساء محكمة دستورية ووكالة وطنية للاستخبارات لمقاومة الارهاب

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن حزب "التكتل"، الياس الفخفاخ، أنّ من أهمّ أولوياته، "إحداث محكمة دستورية لترجمة المكاسب المضمنة بالدستور على ارض الواقع ووكالة وطنية للاستخبارات باشراف مجلس الامن القومي للتصدي للارهاب وضمان كرامة المواطن في الصحة والتعليم والتنمية".وقال الفخفاخ، خلال زيارته، اليوم الاحد، سوق أريانة، إنّ "تونس تستحق أن تكون رائدة بين الدول بارساء علاقات دبلوماسية جيّدة، وهي قادرة على أن تكون بوابة للاستثمارات الخارجية خصوصا بعد ان حضيت الثورة التونسية باهتمام العالم وحصول الرّباعي الرّاعي للحوار على جائزة نوبل للسلام".وأشار مرشح حزب "التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات" للانتخابات الرئاسية 2019، إلى ضرورة استغلال هذه المكاسب لتهيئة المناخ الملائم الذي من شانه ان يستقطب المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ويعزز اشعاع تونس في الخارج".وبيّن الفخفاخ في لقائه بتجار سوق اريانة والمواطنين بمحيطه، أنّ "ضمان كرامة المواطن في العيش الكريم، يكمن في إرساء مقومات تعليم عمومي عالي الجودة، يتيح فرصة الانخراط في الثورة المعرفية الفعلية لكافة التونسيين والتونسيات ويفتح افاقا واسعة وطنية ودولية امام المؤسسات التربوية والجامعية.واردف ان تحقيق هذا الهدف كفيل بان يجعل تونس تستعيد سمعتها في مجال جودة التعليم من جديد".واضاف أنّ "المواطن التونسي أينما كان يستحق منظومة صحية عمومية ناجعة وعادلة وادارة عصرية قائمة على مبدإ رقمنة الخدمات والمعاملات وتدار بمنطق الكفاءة لا الاقدمية والولاء".كما أكد ضرورة "وضع استراتيجية بعيدة المدى لمقاومة الفقر والتهميش وضمان توزيع عادل للثروة، وهو ما يمكن تحقيقه بالتنسيق والانسجام مع رئاسة الحكومة كشريك في السلطة التنفيذية".وقام انصار الياس الفخفاخ بتوزيع البيان الانتخابي على المواطنين والتجار وسط مدينة اريانة للتعريف بالبرنامج الانتخابي لمرشحهم الذي اختار له شعار "واثقين".