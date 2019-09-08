سعيد العايدي في سوسة يعد باقتراح مبادرة تشريعية لإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- قال المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب " بني وطني"، سعيد العايدي، إنّه سيقترح في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية مبادرة تشريعية لإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة وذلك بالنظر الى ما تشهده البلاد، حاليا، من ازمة ثقة وأخلاق.وأضاف العايدي في تصريح إعلامي، الأحد، في إطار التواصل المباشر مع المواطنين داخل سوق " باب الجديد " للخضر والغلال والاسماك بمدينة سوسة، أنّه سيبادر كذلك الى قطع الطريق امام الاموال الفاسدة والمشبوهة الموجهة للأحزاب السياسية وللجمعيات لاسيما بعد ما لاحظه من بروز واضح لهذه الأموال الفاسدة في الحملات الانتخابية الجارية.ودعا مرشح حزب "بني وطني"، دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى القيام بواجبهما في فرض رقابة حقيقية على مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين.واعتبر أنّ المرحلة القادمة تستوجب ان يكون رئيس الجمهورية المنتخب جريئا في اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات السياسية والاجتماعية والتشريعية التي من شانها مساعدة السلطات التنفيذية على الاستجابة لتطلعات المواطنين المتعلقة بالخصوص بمقاومة الإرهاب والعنف والجريمة والمحافظة على البيئة وعلى الأمن الاقتصادي والغذائي.وتعهّد العايدي بوضع أسس سياسة دبلوماسية اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار تموقع تونس ضمن دائرة المغربي العربي وكذلك إرساء خطط للتحول من دبلوماسية كلاسيكية الى دبلوماسية اقتصادية فاعلة.كما تعهّد العايدي بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.يذكر أنّ المرشح للانتخابات الرئاسية 2019 السابقة لاوانها، سعيد العايدي، قام في إطار حملته الانتخابية بسوسة بالتواصل المباشر بالمواطنين صلب السوق الأسبوعية "سوق الأحد"، وذلك قبل اللقاء بشباب الجهة ضمن مقهى سياسي أوّل بالقلعة الصغرى وثان في القلعة الكبرى وثالث بسوسة المدينة.