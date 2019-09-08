الألعاب المتوسطية 2021 : لجنة التنسيق الدولية تزور مجددا وهران يوم 17 سبتمبر الجاري

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - برمجت لجنة التنسيق والمتابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط زيارة عمل جديدة إلى وهران يوم 17 سبتمبر الجاري بغرض متابعة تحضيرات هذه المدينة لاستضافة النسخة ال19 للألعاب المتوسطية في صيف 2021, حسب وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن مصدر من اللجنة المحلية لتنظيم التظاهرة.
وكانت آخر مرة زارت فيها لجنة التنسيق والمتابعة وهران بداية جويلية الماضي حيث أعربت, على لسان رئيسها الفرنسي برنار أمسلام, عن "ارتياحها" لتقدم التحضيرات للموعد المتوسطي رغم تحفظات أبدتها بخصوص ما وصفته تأخرا نسبيا في عملية الترويج للتظاهرة التي ستقام ما بين 25 جوان و5 جويلية 2021.
ورفعت السلطات العمومية في الجزائر من نسق سير الاشغال بخصوص تجهيز المنشآت الرياضية الجديدة التي تستضيف الألعاب وفي مقدمتها المركب الرياضي الجاري تشييده ببلدية بئر الجير (شرق وهران), وهو المركب الذي يضم ملعبا لكرة القدم ب40.000 مقعد وآخر لألعاب القوى ب4.000 مقعد وقاعة متعددة الرياضات ب6.000 مقعد ومركز مائي يضم ثلاثة أحواض منها اثنين اولمبيين وثالث نصف أولمبي.
وكانت آخر مرة زارت فيها لجنة التنسيق والمتابعة وهران بداية جويلية الماضي حيث أعربت, على لسان رئيسها الفرنسي برنار أمسلام, عن "ارتياحها" لتقدم التحضيرات للموعد المتوسطي رغم تحفظات أبدتها بخصوص ما وصفته تأخرا نسبيا في عملية الترويج للتظاهرة التي ستقام ما بين 25 جوان و5 جويلية 2021.
ورفعت السلطات العمومية في الجزائر من نسق سير الاشغال بخصوص تجهيز المنشآت الرياضية الجديدة التي تستضيف الألعاب وفي مقدمتها المركب الرياضي الجاري تشييده ببلدية بئر الجير (شرق وهران), وهو المركب الذي يضم ملعبا لكرة القدم ب40.000 مقعد وآخر لألعاب القوى ب4.000 مقعد وقاعة متعددة الرياضات ب6.000 مقعد ومركز مائي يضم ثلاثة أحواض منها اثنين اولمبيين وثالث نصف أولمبي.
En continu
- 12:50 كل تونس تفتخر بتونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:08
|18:40
|15:53
|12:24
|05:56
|04:27
|
22°
|22°
|% 94
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-21
|28°-21
|32°-23
|29°-22
|29°-25
Follow @babnet_Tunisie
(122 833) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(110 500) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 84 995) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 021) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 484) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 140) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 425) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 427) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 51 967) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 51 120) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 280) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 188) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 776) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 827) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 493) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 710) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 695) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 225) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 39 548) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
( 38 630) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: انطلاق بث أولى المناظرات التلفزية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها