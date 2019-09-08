الألعاب المتوسطية 2021 : لجنة التنسيق الدولية تزور مجددا وهران يوم 17 سبتمبر الجاري

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- برمجت لجنة التنسيق والمتابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط زيارة عمل جديدة إلى وهران يوم 17 سبتمبر الجاري بغرض متابعة تحضيرات هذه المدينة لاستضافة النسخة ال19 للألعاب المتوسطية في صيف 2021, حسب وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن مصدر من اللجنة المحلية لتنظيم التظاهرة.وكانت آخر مرة زارت فيها لجنة التنسيق والمتابعة وهران بداية جويلية الماضي حيث أعربت, على لسان رئيسها الفرنسي برنار أمسلام, عن "ارتياحها" لتقدم التحضيرات للموعد المتوسطي رغم تحفظات أبدتها بخصوص ما وصفته تأخرا نسبيا في عملية الترويج للتظاهرة التي ستقام ما بين 25 جوان و5 جويلية 2021.ورفعت السلطات العمومية في الجزائر من نسق سير الاشغال بخصوص تجهيز المنشآت الرياضية الجديدة التي تستضيف الألعاب وفي مقدمتها المركب الرياضي الجاري تشييده ببلدية بئر الجير (شرق وهران), وهو المركب الذي يضم ملعبا لكرة القدم ب40.000 مقعد وآخر لألعاب القوى ب4.000 مقعد وقاعة متعددة الرياضات ب6.000 مقعد ومركز مائي يضم ثلاثة أحواض منها اثنين اولمبيين وثالث نصف أولمبي.