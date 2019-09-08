رئاسة 2019: خيمات تنشيطية لعدد من المترشحين للرئاسية بعدد من احياء تونس

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- تصاعد، اليوم الاحد، نسق الانشطة الانتخابية لعدد من المرشحين للانتخابت الرئاسية السابقة لأوانها بتونس 1، (يوم 15 سبتمبر 2019)، بعدد من الاحياء والمناطق التابعة لولاية تونس.وانتصبت بمنطقة الملاسين في محيط "سوق ليبيا" خيمة تنشيطية لمرشح التيار الديمقراطي، محمد عبّو، إذ تم تعليق لافتة تحمل شعار "محمد عبو من اجل دولة قوية وعادلة" في واجهة الخيمة، بالاضافة الى توزيع انصار الحزب مطويات البيان الانتخابي على المارّة في المكان، وفق ما عاينته موفدة "وات".كما انتصبت في الملاسين في اطار حملة مرشح حزب البديل التونسي، للرئاسية، خيمة تصدرها شعار "مستقبل تونس مع مهدي جمعة"، اين تولى منخرطو الحزب توزيع مطويات والتسويق لبرنامج جمعة الانتخابي.أما خيمة مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، فقد تمركزت بمنطقة "الحرايرية "، وتصدرتها لافتة "انتخب الاقدر لتونس افضل" فيما قام أنصاره بتوزيع برنامجه الانتخابي.وفي حي الزهور ،حضرت خيمة حمة الهمامي، المترشح عن ائتلاف الجبهة للانتخابات الرئاسية 2019 ، لتطالعك ايضا لافتة كتب عليها "يلزمها حمة" فيما قامت مجموعة من الانصار بتوزيع البيان على كل من ساقته قدمه الى المكان.ولدى توجه موفدة "وات" إلى عدد من المواطنين بكل من الملاّسين والحرايرية وحي الزهور بالسؤال، اجمع عدد منهم على ان تونس تحتاج، اليوم، الى رجل دولة يقدس الوطن ويعمل على خدمة الصالح العام لانقاذ تونس من براثن الفساد والخروج بها من الاوضاع المأزومة التي ملّ منها كل التونسيين، من غلاء للمعيشة وتدهور للمقدرة الشرائية وتفاقم البطالة وتغلغل الارهاب... كما اعرب آخرون عن مللهم من الوعود الانتخابية الزائفة والبرامج الكاذبة لأجل نيل الكرسي والفوز بالأصوات، ليبقى الحال على ما هو عليه مثلما هو الشّأن بالنسبة لانتخابات 2014، حيث ازدادت الأوضاع سوءا في شتى المناحي واصبح مصير البلاد مجهول،ا على حد قول احدهم.منى