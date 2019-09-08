عمر منصور : المشكل ليس في البرامج بل في الإشكاليات التي تعيق تنفيذ البرامج

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- اعتبر المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية عمر منصور، أن المشكل ليس في البرامج التي يمكن أن تتعدد وتتنوع وفقا لتصور كل مترشح وإنما في الإشكاليات العديدة التي تأتي تباعا لتعيق تنفيذ تلك البرامج.وارجع منصور تأخر تنفيذ العديد من البرامج في تصريح له اليوم الاحد ل(وات) خلال تنظيم مقهى سياسي بمدينة المروج، إلى تفشي عقلية التواكل وانخفاض المردودية والبيروقراطية الإدارية وانعدام الانضباط وفقدان ثقافة العمل والانضباط فضلا عن عدم ملاءمة التشريعات مع طبيعة التحولات.ودعا المترشح للانتخابات الرئاسية، الى إعادة الاعتبار للدولة القوية القادرة على تطبيق القانون بعدالة بعيدا عن المحسوبية، والانكباب بجدية على حسن استغلال الفرص الحقيقية لخلق الثورة، وتقليص نسب البطالة بتنويع النشاط الاقتصادي وفتح المجال امام المبادرات الذكية.وفي ما يتعلق بولاية بن عروس اعتبر منصور ان المنطقة امام تحديات حقيقية تتعلق أساسا بالتلوث وكيفية الحد منه.