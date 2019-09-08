سيف الدين مخلوف يؤكد بتوزر على ضرورة تطوير الإدارة

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - شدد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 سيف الدين مخلوف مساء السبت خلال مقهى سياسي بمدينة توزر جمعه بعدد من أنصاره على ضرورة التوجه نحو طاقة الذكاء لدى التونسيين بتحويل 350 بلدية في تونس الى مخابر حقيقية للذكاء من خلال المرور بها الى إدارات الكترونية حديثة.
وقال سيف الدين مخلوف في هذا الصدد انه يجب تحويل الإدارة التونسية الى إدارة الكترونية وتخليصها من التخلف الذي تعانيه مستدلا في ذلك على ضرورة تطوير عمليات استخراج الوثائق الرسمية باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة تجنب الاكتظاظ في الإدارات وتقطع مع المحسوبية.
كما دعا في هذا الخصوص الى ضرورة تحويل استخراج بعض الوثائق من المراكز الأمنية الى البلدية كجوازات السفر للحفاظ على الطابع الأمني للمراكز الأمنية دون غيرها.
وأضاف أن ما تعانيه تونس هو غياب الإرادة الحقيقية في تطوير الإدارة والتمسك بالإبقاء على الطابع المركزي بما حرم الجهات من التنمية الى جانب تعطل تنفيذ المشاريع الكبرى التي اعتبرها من الملفات الحارقة التي من شأنها تحقيق التنمية وتحرير الدينار ودفع الاقتصاد الوطني لوتم الدفع نحو تنفيذها.
وقال سيف الدين مخلوف في هذا الصدد انه يجب تحويل الإدارة التونسية الى إدارة الكترونية وتخليصها من التخلف الذي تعانيه مستدلا في ذلك على ضرورة تطوير عمليات استخراج الوثائق الرسمية باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة تجنب الاكتظاظ في الإدارات وتقطع مع المحسوبية.
كما دعا في هذا الخصوص الى ضرورة تحويل استخراج بعض الوثائق من المراكز الأمنية الى البلدية كجوازات السفر للحفاظ على الطابع الأمني للمراكز الأمنية دون غيرها.
وأضاف أن ما تعانيه تونس هو غياب الإرادة الحقيقية في تطوير الإدارة والتمسك بالإبقاء على الطابع المركزي بما حرم الجهات من التنمية الى جانب تعطل تنفيذ المشاريع الكبرى التي اعتبرها من الملفات الحارقة التي من شأنها تحقيق التنمية وتحرير الدينار ودفع الاقتصاد الوطني لوتم الدفع نحو تنفيذها.
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Par:lechef (Tunisia )
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