سيف الدين مخلوف يؤكد بقبلي على ضرورة استكمال السيادة الوطنية على القرار السياسي والثروات الطبيعية

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها سيف الدين مخلوف خلال الاجتماع العام الذي انتظم صباح اليوم الاحد بساحة سوق الصناعات التقليدية وسط مدينة دوز في اطار حملته الانتخابية "إن زيارته للمنطقة اليوم تندرج في اطار رد الجميل لاهالي الجنوب الذي خاضوا معركة الاستقلال واسترجاع الكرامة التي خانها الذين حكموا تونس منذ خمسينيات القرن الماضي الى الان".وأكد مخلوف أن المعركة النهائية والحقيقية للاستقلال لم تتم بعد،على حد تعبيره، مشيرا الى ضرورة توقف نهب فرنسا لثروات البلاد ومنها ثروة الملح بشط الجريد بين توزر وقبلي . وأضاف أن معركة الاستقلال الحقيقي والسيادة على القرار السياسي وعلى ثروات البلاد تأخرت كثيرا وهو ما يمثل أحد المحاور المطروحة بقوة في برنامجه الانتخابي، حسب قوله.كما أوضح أنه من حق الجهة أن تتمتع بالمرافق الترفيهية والشبابية الضرورية وتطوير بنيتها الصناعية والثقافية عبر بعث مهرجان للذكاء والتكنولوجيا علاوة على ربطها بوسائل نقل عصرية، مبينا أن الالتفات للمناطق الداخلية بالبلاد يجب أن يكون على أساس أنها تمثل الجهات التي تمد تونس بالثروات وليس على أساس منطق التوازن الجهوي مؤكدا انه سيحدث المفاجئة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حسب تقديره.