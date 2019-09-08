رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات تونس1: رصد عديد التجاوزات بتونس 1 منذ انطلاق الحملة الانتخابات الرئاسية

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس1 صالح الرياحي أن التجاوزات والاخلالات المسجلة منذ انطلاق الحملة والى غاية يوم أمس السبت تعلقت بالخصوص بعدم اعلام الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 بأنشطة المترشحين المزمع تنظيمها في اطار الحملة بمختلف المناطق التي ترجع لها بالنظر.ولفت صالح الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في هذا الصدد الى أن الاعلام بالبرامج يجب أن يتم قبل 48 ساعة من انطلاقه حتى تتمكن الهيئة من تعيين المراقبين الذين سيقومون بمتابعة النشاط.وأكد في جانب آخر على ضرورة تواجد المراقبين التابعين للهيئة لمعاينة خطاب المترشحين وخاصة اذا ما تعلق الأمر بخطاب يدعو للعنف والكراهية والحقد والتفريق والتمييز مشيرا الى أنه يتم تحرير محضر مخالفة إن وجدت للقيام بالإجراءات اللازمة.ولاحظ الرياحي ان خرق ضوابط القانون الانتخابي تمثلت أيضا في عدم التزام أغلب المترشحين بقواعد تعليق البيانات والمعلقات بالفضاءات المخصصة للغرض مشيرا في هذا السياق الى أن بعض المترشحين قد قاموا بتعليق البيانات والصور في فضاءات خصصت للانتخابات البلدية أو الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2014 محملا البلدية مسؤولية وقوع مثل هذه الاخطاء.كما لفت الى أن عدم اعلام الهيئة بالأنشطة يحول دون امكانية مراقبة نفقات أنشطة المترشحين وتقديرها مشددا على أن الإعلام اللاحق للهيئة بالأنشطة مرفوض وغير مقبول سيما وأن برامج أنشطة المترشحين ستشهد نسقا تصاعديا في الأيام الأخيرة للحملة.يذكر أنه تم تخصيص 172 فضاء من طرف بلديات تونس العاصمة للمترشحين لتعليق بياناتهم الانتخابية وصورهم.