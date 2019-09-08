2019-المنستير: يوسف الشاهد يقول انه سيعمل على إطلاق الطاقة الإقتصادية الكبيرة في تونس وكسر مكبلات التنمية

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - قال المترشح عن حركة "تحيّا تونس" للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، يوسف الشاهد في تصريح صحفي على هامش حملته الانتخابية اليوم الاحد بالمنستير أنّه سيعمل في حال فوزه في الانتخابات، على إطلاق الطاقة الإقتصادية الكبيرة المتوفرة في البلاد وإطلاق قدرة الشباب وكسر المكبلات التي تعيق الإدارة حتى تأخذ تونس حجمها الحقيقي في محيطها.
وبيّن أنّ مشروعه الانتخابي قائم على 10 محاور منها الأمن والدفاع والسياسية الخارجية والشباب والمرأة، وأنّ له برنامج وقعي قابل للتطبيق طوره انطلاقا من المكبلات التي أعاقت التنمية في تونس لعقود في عدّة أماكن، متعهدا بتنفيذ هذا المشروع في حال حظي بثقة التونسيين.
وبدأ الشاهد حملته الانتخابية اليوم بدائرة المنستير بتلاوة فاتحة الكتاب على روح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بروضة آل بورقيبة وعلى روح المناضل والوزير الأول المرحوم الهادي نويرة بروضة آل نويرة في المقبرة البحرية وعلى أرواح شهداء معركة التحرير الوطني بروضة الشهداء، وترجل من روضة آل بورقيبة نحو بعض شوارع مدينة المنستير.
ووقع تركيز خيمة دعائية ليوسف الشاهد قبالة السوق المركزية بالمنستير علاوة على أنشطة متمثلة في مواكب سيارات وتركيز خيمات دعائية وتوزيع البيان الانتخابين في قصر هلال والمكنين والساحلين والوردانين وبنبلة وجمال، تنظم حسب برنامج أنشطة الحملة الانتخابية للمترشح والتى صادقت عليه الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
وبيّن أنّ مشروعه الانتخابي قائم على 10 محاور منها الأمن والدفاع والسياسية الخارجية والشباب والمرأة، وأنّ له برنامج وقعي قابل للتطبيق طوره انطلاقا من المكبلات التي أعاقت التنمية في تونس لعقود في عدّة أماكن، متعهدا بتنفيذ هذا المشروع في حال حظي بثقة التونسيين.
وبدأ الشاهد حملته الانتخابية اليوم بدائرة المنستير بتلاوة فاتحة الكتاب على روح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بروضة آل بورقيبة وعلى روح المناضل والوزير الأول المرحوم الهادي نويرة بروضة آل نويرة في المقبرة البحرية وعلى أرواح شهداء معركة التحرير الوطني بروضة الشهداء، وترجل من روضة آل بورقيبة نحو بعض شوارع مدينة المنستير.
ووقع تركيز خيمة دعائية ليوسف الشاهد قبالة السوق المركزية بالمنستير علاوة على أنشطة متمثلة في مواكب سيارات وتركيز خيمات دعائية وتوزيع البيان الانتخابين في قصر هلال والمكنين والساحلين والوردانين وبنبلة وجمال، تنظم حسب برنامج أنشطة الحملة الانتخابية للمترشح والتى صادقت عليه الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
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Par:karimyousef (France )
Sur: 2019-المنستير: يوسف الشاهد يقول انه سيعمل على إطلاق الطاقة الإقتصادية الكبيرة في تونس وكسر مكبلات التنمية