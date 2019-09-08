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سيدي بوزيد: 3 قتلى في حادث مرور بالطريق الحزامية الشمالية بالمدينة

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - أسفر حادث مرور جد فجر اليوم الاحد بالطريق الحزامية الشمالية بمدينة سيدي بوزيد، عن وفاة 3 اشخاص على عين المكان، وفق ما أكدته مصادر من الحماية المدنية ومصادر طبية ل(وات).

وتعود أسباب الحادث الى فقدان السائق السيطرة على سيارته واصطدامها بمبنى اسمنتي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز.



  
  
     
  
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