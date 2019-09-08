سيدي بوزيد: 3 قتلى في حادث مرور بالطريق الحزامية الشمالية بالمدينة

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- أسفر حادث مرور جد فجر اليوم الاحد بالطريق الحزامية الشمالية بمدينة سيدي بوزيد، عن وفاة 3 اشخاص على عين المكان، وفق ما أكدته مصادر من الحماية المدنية ومصادر طبية ل(وات).وتعود أسباب الحادث الى فقدان السائق السيطرة على سيارته واصطدامها بمبنى اسمنتي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز.