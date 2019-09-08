محمد الهاشمي الحامدي: أولوياتي تشديد الخناق على الفساد والكشف عن حقيقة عقود التصرف في الثروات الوطنية

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 عن تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي أن أولى مبادراته التشريعية في صورة فوزه بالاستحقاق الرئاسي هو تقديم مبادرة تشريعية لتشديد الخناق على الفساد ومحاربة الفاسدين للقضاء على المحسوبية والرشوة وكل مظاهر التربح اللامشروع والكشف عن حقيقة عقود التصرف في الثروات الوطنية.
وأضاف الهاشمي الحامدي خلال مقهى سياسي انتظم صباح اليوم الأحد بمنطقة المحمدية احدى الضواحي الجنوبية للعاصمة أن أجهزة الدولة لابد لها ان تقوم بدور أكبر في تشديد الرقابة وفي مكافحة الفساد بكل أشكاله والحفاظ على الثروات الوطنية وضبط آليات شفافة لضمان ديمومتها وحسن التصرف فيها .
من جهة ثانية دعا المترشح للانتخابات الرئاسية الى التصدي للقانون المعروض على انظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بتغيير احكام الميراث بما يخالف الاحكام القطعية للقرآن الكريم وفق تعبيره وذلك بإضافة بند في الدستور يؤكد ان الإسلام هو المرجع الأساسي للتشريع في تونس و ان لايسن في البلاد قانون يخالف أحكامها .
يذكر ان من أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمترشح عن تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي مكافحة التهرب الجبائي وزيادة الضرائب على الأغنياء وزيادة الإنفاق على الفقراء والتأسيس لدولة العدل وجعل الإسلام المصدر الأساسي للتشريع .
وأضاف الهاشمي الحامدي خلال مقهى سياسي انتظم صباح اليوم الأحد بمنطقة المحمدية احدى الضواحي الجنوبية للعاصمة أن أجهزة الدولة لابد لها ان تقوم بدور أكبر في تشديد الرقابة وفي مكافحة الفساد بكل أشكاله والحفاظ على الثروات الوطنية وضبط آليات شفافة لضمان ديمومتها وحسن التصرف فيها .
من جهة ثانية دعا المترشح للانتخابات الرئاسية الى التصدي للقانون المعروض على انظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بتغيير احكام الميراث بما يخالف الاحكام القطعية للقرآن الكريم وفق تعبيره وذلك بإضافة بند في الدستور يؤكد ان الإسلام هو المرجع الأساسي للتشريع في تونس و ان لايسن في البلاد قانون يخالف أحكامها .
يذكر ان من أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمترشح عن تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي مكافحة التهرب الجبائي وزيادة الضرائب على الأغنياء وزيادة الإنفاق على الفقراء والتأسيس لدولة العدل وجعل الإسلام المصدر الأساسي للتشريع .
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: انطلاق بث أولى المناظرات التلفزية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها