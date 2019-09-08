سلمى اللومي في مدنين وبن قردان: ''لا بد من تسخير صلاحيات رئيس الجمهورية من أجل إيجاد حلول لمشكلتي الأمن والتنمية''

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - قالت سلمى اللومي، مرشحة حزب أمل تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لدى افتتاحها، السبت، المقر الجهوي لحزبها بمدنين، في إطار حملتها الانتخابية، أنها ستركز، في حال فوزها بالرئاسية، على "أبرز مطالب الشعب التونسي في الأمن والتنمية"، وستحرص على تسخير "كل صلاحيات رئيس الجمهورية خدمة لهذا المجال، ومن أجل استتباب الأمن ودفع التشغيل وحماية المقدرة الشرائية للمواطن".
وأضافت أن رئيس الدولة مطالب بأن يقوم بكل جهوده لإيجاد حلول لمشكلتي الأمن والتنمية، مؤكدة أهمية ان تضطلع الديبلوماسية الاقتصادية بدورها في جلب الاستثمارات وحسن ترويج للوجهة التونسية، خاصة وأن تونس تملك ثروة هامة من الطاقات الشابة، حسب رأيها.
وأشارت في سياق تصوراتها لمستقبل العلاقات مع ليبيا، إلى أن "مشاكل ليبيا لها تأثيرها المباشر على تونس، وان الشعبين التونسي والليبي هما شعب واحد"، موضحة أن "تدخل تونس في هذا الملف لن يكون إلا من أجل إصلاح الوضع هناك بين كل الفرقاء" وأن "تونس ستتجند لمساعدتهم في كل المراحل، وستعمل على لعب دور فاعل في استعادة ليبيا لاستقرارها".
وأكدت سلمى اللومي خلال زيارتها مساء السبت لبن قردان، حاجة المنطقة الى تفعيل مشروع المنطقة الللوجستية ومنطقة حرة بها، وضرورة أن تكون المناطق الحدودية، سواء مع ليبيا أو الجزائر، مناطق تنمية واستثمار في الجانبين، للدفع باقتصاد البلاد، وخلق استثمارات أاخرى لا تقتصر على النشاط التجاري.
وأضافت أن رئيس الدولة مطالب بأن يقوم بكل جهوده لإيجاد حلول لمشكلتي الأمن والتنمية، مؤكدة أهمية ان تضطلع الديبلوماسية الاقتصادية بدورها في جلب الاستثمارات وحسن ترويج للوجهة التونسية، خاصة وأن تونس تملك ثروة هامة من الطاقات الشابة، حسب رأيها.
وأشارت في سياق تصوراتها لمستقبل العلاقات مع ليبيا، إلى أن "مشاكل ليبيا لها تأثيرها المباشر على تونس، وان الشعبين التونسي والليبي هما شعب واحد"، موضحة أن "تدخل تونس في هذا الملف لن يكون إلا من أجل إصلاح الوضع هناك بين كل الفرقاء" وأن "تونس ستتجند لمساعدتهم في كل المراحل، وستعمل على لعب دور فاعل في استعادة ليبيا لاستقرارها".
وأكدت سلمى اللومي خلال زيارتها مساء السبت لبن قردان، حاجة المنطقة الى تفعيل مشروع المنطقة الللوجستية ومنطقة حرة بها، وضرورة أن تكون المناطق الحدودية، سواء مع ليبيا أو الجزائر، مناطق تنمية واستثمار في الجانبين، للدفع باقتصاد البلاد، وخلق استثمارات أاخرى لا تقتصر على النشاط التجاري.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: انطلاق بث أولى المناظرات التلفزية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها