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الرحوي يؤكد في صفاقس أن صلاحيات الرئيس تشمل أيضا ضمان حقوق كل مواطن تونسي في التعليم والصحة والأمن الغذائي والتشغيل

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - اعتبر مرشح حزب الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منجي الرحوي، أن "صلاحية الأمن القومي الموكولة إلى رئيس الجمهورية لا تقف عند حماية الحدود والتراب التونسي فحسب، بل تشمل أيضا ضمان حقوق كل مواطن تونسي في التعليم والصحة والأمن الغذائي والتشغيل، وذلك من أجل الحد من الجنوح نحو الإرهاب والجريمة والهجرة السرية".
وأضاف خلال اجتماع انتظم مساء السبت بساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس، في إطار قيامه بحملته الانتخابية، أن "صلاحيات رئيس الجمهورية أوسع بكثير مما يعتقد البعض".

وفي المجال الأمني، شدد مرشح حزب الجبهة الشعبية على ضرورة العمل من أجل أن "تصبح تونس بلدا طلائعيا في مقاومة ظواهر الجريمة المتنامية والإرهاب والاغتيالات السياسية".


وبخصوص العلاقات الخارحية، أكد الرحوي أنه في صورة فوزه برئاسة الجمهورية، سيعمل أولا على إعادة العلاقات مع سوريا، فضلا عن تمتين العلاقات مع دول الجوار، وايلاء أهمية قصوى للقضية الفلسطينية.

وشدد المترشح على المكان ة التي يوليها للبعد الاجتماعي في برنامجه الانتخابي، موضحا، في هذا الصدد، أن قانون التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخصوصية يعتبر من أوكد أولوياته.

  
  
     
  
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