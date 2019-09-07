محسن مرزوق يدعو لإعطاء الجهة دورها المحوري في التنمية

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- دعا المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محسن مرزوق، خلال اجتماع شعبي جمعه بمناصريه مساء السبت بأحد النزل بمدينة بنزرت في اطار حملته الانتخابية، إلى إيلاء الجهة المكانة البارزة في سلم أولويات رئيس الجمهورية.وقال إن برنامجه الانتخابي يركز، في عناصره الاساسية، على أن الجهات هي الحل وضرورة أعطاء مزيد من السلطات للجهة حتى تتمكن من حسن توظيف واستثمار خيراتها، مبينا أن رئيس الدولة، بقدر ما هو ضامن لوحدة الدولة، فمن دوره أيضا المساواة بين الجهات من خلال تفعيل اللامركزية الحقيقية.واعتبر مرزوق أن من الصفات الواجبة في شخص رئيس الدولة، الحركية والقرب من المواطنين والتفاعل معهم، لا الاعتكاف في قصر الرئاسة، على حد تعبيره.وأشار من جهة أخرى الى عدد من المشاريع التي سيعمل عليها في برنامجه الانتخابي، على غرار بعث سوق أورومتوسطية للعمل وتعزيز الدور التنموي للجيش الوطني وغيرها ، داعيا الناخبين للوعي أكثر بلحظة الانتخابات من أجل مصلحة البلاد، وفق تعبيره.