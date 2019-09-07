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الصافي سعيد : تونس جامدة وشعبها ينتظر التغيير وسأكون أول من يخرجها من الجمود

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الصافي سعيد، "إن تونس جامدة ولابد لها أن تتحرك وشعبها ينتظر التغيير وسأكون أول من يغيرها على جميع المستويات الامنية والاقتصادية والاجتماعية وأول من يخرجها من الجمود الذي تعيشه على امتداد عقود".

ووعد الصافي سعيد أنصاره، لدى لقائه ظهر اليوم السبت مواطنين بمنطقة التضامن من ولاية اريانة، أن يحقق ما اعتبره "مطالب شعبية" في إرساء مقومات العدالة الاجتماعية والامن والنماء الاقتصادي، مشيرا الى أنه "حان الوقت لاسترجاع الثروات الطبيعية المنهوبة والاستفادة منها لدعم التشغيل والحد من غلاء المعيشة وتعزيز السلم الاجتماعية وتقوية اركان الجيش الوطني ليكون دائما دعامة الامن والاستقرار في البلاد"، على حد تعبيره.


وكان الصافي سعيد قد تحاور مع المواطنين بأحد المقاهي الشعبية بنهج 105 بالتضامن، حيث استمع الى مشاغلهم وعبر عن استعداده في صورة انتخابه لفتح ملف الأحياء الشعبية في تونس التي يقطنها نحو 75 بالمائة من الفئات الشعبية، قائلا" احياء شعبية يقطنها الشعب الكريم لكنها تفتقر الى أبسط مقومات العيش الكريم بسبب التهميش والتلوث والفوضى وغياب المرافق الضرورية".

ودعا الصافي سعيد المواطنين الى الالتفاف حول برنامجه "الاصلاحي"، لاسيما المتعلق منه بإعادة بناء الجيش التونسي وتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية خاصة مع الصين وبلدان المغرب العربي مع تمكين الشباب من الجنسين من تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين والتشغيل دون أي اقصاء او تمييز.

كما اكد في اجابته عن سؤال حول موقفه من المساواة في الميراث ان "التونسي حر في اختياراته في تمكين المرأة من حصتها في الميراث إن كان ذلك حسب الشرع أو حسب اختياراته الذاتية، وقال " هذه مزايدات سياسية مهترئة والشعب لن ينتخب رئيسه حسب موقفه من المساواة في الميراث او المثلية بل حسب نظرته الشاملة للامور ورؤيته الاصلاحية".

  
  
     
  
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