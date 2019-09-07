المنصف المرزوقي يعتبر أن ''حملة'' تشن على الوزير الأسبق بن حميدان بسبب قضية البنك التونسي الفرنسي وراءها ''لوبيات فاسدة''

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- قال المنصف المرزوقي، المترشح للانتخابات الرئاسية عن الإئتلاف الإنتخابي " تونس أخرى"، إن الحملة الممنهجة التي تشن مؤخرا ضد القيادي في حزب حراك تونس الارادة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، تقف وراءها "العصابات واللوبيات الفاسدة"، التي تصر على تضليل الرأي العام بخصوص موضوع قضية البنك التونسي الفرنسي، وفق تعبيره.واعتبر المرزوقي، خلال اجتماع شعبي عقده مساء اليوم بمدينة مساكن من ولاية سوسة في اطار الحملة الانتخابية الرئاسية، أن هذه "الحملة" تندرج في إطار سعي من وصفهم بالفاسدين الى تشويه بن حميدان الذي قام بـ 1600 عملية مصادرة لأملاك الفاسدين، وفق قوله.وأضاف المرزوقي أن الحرب الحقيقية على الفساد هي التي قادها هو عند توليه منصب رئيس الجمورية، مؤكدا أنه يفاخر بأنه نجح خلال ثلاث سنوات في إرجاع مبالغ كبيرة من الأموال المنهوبة وفتح قصر قرطاج لعموم الشعب التونسي وتبرع بثلاثة أرباع راتبه لفائدة الفقراء الى جانب رصد 4 مليارت دينار للتنمية الجهوية، على حد تعبيره.ودعا أنصاره في مدينة مساكن الى رص الصفوف وتكثيف الأنشطة من أجل اقناع الناخبين بصواب خيارات الإئتلاف الانتخابي " تونس أخرى "، متعهدا بمواصلة التجند لمحاربة منظومة الفساد واستعادة السيادة الوطنية وحماية المقدسات واسترجاع الثروات المنهوبة.