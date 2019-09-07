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الرباطة الاولى - لقاء متاخر - تعادل النادي البنزرتي و نادي حمام الانف 1-1

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - تعادل النادي البنزرتي اليوم في مدينة العالية مع نادي حمام الانف بنتيجة 1-1 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وسجل حليم الدراجي هدف النادي البنزرتي د66 من ضربة جزاء قبل ان يعدل دافيد ماسمبا د87 لفائدة نادي حمام الانف.


  
  
     
  
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