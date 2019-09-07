فريق حملة المترشح نبيل القروي يؤكد أن خوض المعركة ضد الفقر والتهميش هي من أولويات مرشحها

Samedi 07 Septembre 2019
وات - أكد فريق حملة مرشح حزب" قلب تونس" نبيل القروي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 ، أن من أبرز أولويات مرشحها خوض معركة ضد الفقر والتهميش وارساء "عقد اجتماعي ضد الفقر" يضمن الصحة والتعليم والسكن والماء.
وقال القيادي في الحزب أسامة الخليفي في تصريح ل(وات) خلال تنظيم لقاء مباشر مع المواطنين اليوم السبت بالمنشية بالقيروان وافتتاح المقر الجهوي لحزب قلب تونس وسط المدينة " إن أعضاء الحملة خيروا اعتماد التواصل المباشرمع المواطنين كطريقة ناجعة في حملتهم للتعريف ببرنامج مرشحهم نبيل القروي الموقوف بسجن المرناقية بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال".
وبين أن " استمرار ايقاف نبيل القروي يعد مظلمة وعدم وجوده لتنظيم حملته هو تجن على الديمقراطية وتزوير مسبق للانتخابات" بحسب تعبيره، مضيفا أن إيقاف مرشحهم لن يحول دون مواصلة دعوة الناخبين للتصويت لفائدته والقيام بالحملة الدعائية لبرنامجه الانتخابي.
وأفاد بأن من ابرز نقاط برنامج المترشح تطوير مفهوم الامن القومي ليشمل القطاعات الاستراتيجية والحساسة كالماء والصحة والطاقة والامن الغذائي والمعرفة وتسخير كل الامكانيات للقضاء على الارهاب والعمل على استرجاع تونس لريادتها الاقليمية ولمكانتها الدولية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتقدم بمبادرة لبعث "دستور اقتصادي" وارساء نمط اقتصادي يفسح المجال للمبادرة والذكاء الاصطناعي.
ويشار الى أن فريق الحملة تنقل اثر تدشين المقر الجهوي لحزب "قلب تونس" الى مدينة الوسلاتية ونظم لقاءات تواصل مباشر مع الناخبين وقاموا بتوزيع مطويات للتعريف بالبرنامج الانتخابي لمرشحهم للرئاسية.
وقال القيادي في الحزب أسامة الخليفي في تصريح ل(وات) خلال تنظيم لقاء مباشر مع المواطنين اليوم السبت بالمنشية بالقيروان وافتتاح المقر الجهوي لحزب قلب تونس وسط المدينة " إن أعضاء الحملة خيروا اعتماد التواصل المباشرمع المواطنين كطريقة ناجعة في حملتهم للتعريف ببرنامج مرشحهم نبيل القروي الموقوف بسجن المرناقية بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال".
وبين أن " استمرار ايقاف نبيل القروي يعد مظلمة وعدم وجوده لتنظيم حملته هو تجن على الديمقراطية وتزوير مسبق للانتخابات" بحسب تعبيره، مضيفا أن إيقاف مرشحهم لن يحول دون مواصلة دعوة الناخبين للتصويت لفائدته والقيام بالحملة الدعائية لبرنامجه الانتخابي.
وأفاد بأن من ابرز نقاط برنامج المترشح تطوير مفهوم الامن القومي ليشمل القطاعات الاستراتيجية والحساسة كالماء والصحة والطاقة والامن الغذائي والمعرفة وتسخير كل الامكانيات للقضاء على الارهاب والعمل على استرجاع تونس لريادتها الاقليمية ولمكانتها الدولية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتقدم بمبادرة لبعث "دستور اقتصادي" وارساء نمط اقتصادي يفسح المجال للمبادرة والذكاء الاصطناعي.
ويشار الى أن فريق الحملة تنقل اثر تدشين المقر الجهوي لحزب "قلب تونس" الى مدينة الوسلاتية ونظم لقاءات تواصل مباشر مع الناخبين وقاموا بتوزيع مطويات للتعريف بالبرنامج الانتخابي لمرشحهم للرئاسية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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