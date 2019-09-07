الياس الفخفاخ يعد بمواصلة تركيز مؤسسات الجمهورية الثانية

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- قال الياس الفخفاخ المترشح عن حزب التكتل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في تصريح إعلامي السبت بالمهدية، إنه "سيتابع، إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية، بناء مؤسسات الجمهورية الثانية".وذكر الفخفاخ، الذي التقى مناصريه في معتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية، أن من بين هذه المؤسسات الهامة، المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية مع دعم الحكم المحلي الذي يعتبر أساس النهوض بالجهات.ولاحظ المترشح، في ذات الصدد، أن من أوليات برنامجه الانتخابي "تنزيل التمييز الايجابي بين الجهات لدعم التكافؤ التنموي والاقتصادي بين مختلف المناطق، مشددا على أن هذا المفهوم ظل، في فترات الحكم التي تلت الثورة، مجرد وعد دون تطبيق.وبين الفخفاخ أن برنامجه يضمن توجها اقتصاديا بحتا "لأن المشكل القائم في تونس اليوم هو اقتصادي بالأساس وهو مفتاح كل المشاكل"، مشيرا إلى أن لديه "برنامجا للاستثمارات المستقبلية من شأنه حل مشكل البطالة".وقال، في هذا الإطار، إن الشباب التونسي الذي تتراوح أعماره بين 20 و30 سنة "عانى من غياب رغبة الحكومات المتعاقبة في اقحامه في الحياة النشيطة".وأكد المترشح على أن "هذا التهميش جعل من البطالة أكبر التحديات وزاد في منسوب الجريمة والهجرة والمخدرات والجريمة وجميع الظواهر الاجتماعية السيئة".وأوضح أن "ما يميزه عن بقية المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 هو "نظافة اليد وسلامة الخيارات والتشبث بقيم الجمهورية والانطلاق من الواقع في تحديد الأولويات والرؤى المستقبلية".ويشار إلى أن الياس الفخفاخ، الذي يبلغ من العمر 47 سنة، تلقى تكوينا في الهندسة وإدارة الأعمال إذ تحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون الفرنسية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "أسون" بفرنسا.وكان للفخفاخ تجربة في الحكم بعد انتخابه للمجلس الوطني التاسيسي ليكلف بحقيبتين وزاريتين، هما على التوالي السياحة والمالية إبان حكم الترويكا (سنتي 2012 و2013).