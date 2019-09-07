جربة: يوم إعلامي لتقديم النسخة الأولية من ملف إدراج جربة ضمن التراث العالمي

Samedi 07 Septembre 2019



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- قدمت اليوم اللجنة الفنية لإعداد الملف العلمي لإدراج جزيرة جربة ضمن التراث العالمي النسخة الأولية للملف بعد عمل جماعي وتشاركي بين مؤسسات الدولة والفريق العلمي والتقني والمجتمع المدني وذلك خلال يوم إعلامي نظمته جمعية صيانة جزيرة جربة بإشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.ويتضمن هذا الملف الذي اهتم بجزيرة جربة كشهادة جزيرة حديقة ذات منظومة عمرانية منتشرة وملجأ الأقليات أكثر من مائتي صفحة ورقية تتعلق بأجزاء الملف تقنيا وفنيا وعلميا ومثال التصرف لتكون بذلك خطوة هامة في اتجاه الإدراج النهائي وفق مكي العودي رئيس جمعية صيانة جزيرة جربة.وقال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إن ملف إدراج جزيرة جربة ضمن التراث العالمي في مرحلة أخيرة تمهيدية للتقديم النهائي لليونسكو موفى هذه السنة.وأضاف أن هذا الملف تعرض اليوم نسخته الأولية لإبداء الرأي بشأنها على أن يعرض في نسخة أخرى في شهر أكتوبر إلى اليونسكو لإبداء ملاحظاته حولها ثم إعادة صياغته نهائيا في آجال لن تتجاوز شهر نوفمبر، مثمنا أهمية المجهود التشاركي والتعاون والتكامل بين عديد الإطراف للوصول إلى إعداد ملف يحمل حظوظا وافرة للإقناع ويعيد للجزيرة اعتبارها.وأوضح أن الإدراج ليس هدفا في حد ذاته بل هو اعتبار رمزي ومعنوي للجزيرة وقيمتها الحضارية ولهذا التراكم الإنساني الذي تحتويه ولاعتبارها استثنائية من حيث التركيبة البيئية والحضرية والإنسانية وللمعطيات التي تحتويها في مستوى التعايش السلمي بين الديانات وكوجهة للأقليات ما جعلها جزيرة مفتوحة على حديقة كبرى وفق تعبيره.ووفق وزير الشؤون الثقافية فإن ملف إدراج جزيرة جربة في التراث العالمي يأتي بعد اثنين وعشرين سنة عن آخر إدراج تراث مادي لبلادنا على لائحة التراث العالمي وهو ما يعيد تونس إلى الحضور في المنتدى الدولي لليونسكو.وبعد عرض النسخة الأولية لملف إدراج جربة ضمن التراث العالمي تم إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الثقافية وجمعية صيانة جزيرة جربة لاستكمال ملف الإدراج وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي بجربة وإنجاز مشاريع مستقبلية ومنها بعث هيئة مشتركة بين الوزارة ومؤسساتها المهتمة بالتراث وجمعية الصيانة والولاية تكلف بمتابعة إعداد الملف وتوفير السند المادي والمعنوي اللازم ومتابعة كل المشاريع المتعلقة بصيانة التراث الثقافي بجربة وتثمينه وإحداث قاعدة بيانات تجمع الخبرات المهتمين بهذا المجال بالجزيرة وكل الوثائق.