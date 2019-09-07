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عمر منصور: لا يمكن الحديث عن برامج تنمية في ظل تراجع قيمة العمل وانتشار الفوضى وعدم تطبيق القانون

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - اعتبر المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عمر منصور، أنه لا يمكن الحديث عن برامج سياسية أو اقتصادية او اجتماعية أو غيرها في ظل تراجع أداء المؤسسات وتراجع قيمة العمل وانتشار الفوضى وعدم تطبيق القانون.

وأكد منصور في تصريح لمراسلة (وات)، خلال زيارة أداها اليوم السبت الى مدينة طبربة في إطار حملته الانتخابية بمختلف معتمديات ولاية منوبة، ضرورة إعادة قيمة العمل والارتقاء بنجاعة أداء المؤسسات لانه في غياب هذه المقومات لا يمكن تنفيذ أي برنامج او مخطط تنموي أو اقتصادي.
ولاحظ أن تراجع قيم النظام والعدالة والقانون بات من المعوقات التي تواجه الاستثمار وتعرقل التنمية، خاصة وأن المستثمرين يبحثون عن البلدان الاكثر تطبيقا للقانون وضمانا للعدالة والأكثر احتراما للعمل والتزاما بالوقت.


وبين ان تراجع تلك الضوابط في تونس عطل منظومة الانتاج بعدد من المؤسسات التي تعتبر أهم مصادر الثروة في تونس، على غرار الطاقة والمناجم، مضيفا ان بعضها توقف عن الانتاج في اكثر من مناسبة فيما تراجع انتاج البعض الاخر بشكل ملحوظ.

وشدد على ان الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد يحتم العودة الى تلك الضوابط، والتي قال إنه حرص منذ توليه منصب والي أريانة ووزيرا للعدل على العمل بها، وهي علوية القانون والانضباط وقيمة العمل، مبينا ان ترسيخ هذه القيم سيعيد البلاد الى مسار التطور في وقت قصير، خاصة وأنها تتوفر على عنصر بشري هام ويتمتع بالكفاءة.
وشملت حملة عمر منصور كل من منوبة والجديدة وطبربة وبرج العامري، أين التقى المواطنين بعدد من المقاهي والأسواق اليومية والمحلات، واستمع الى مشاغلهم التي تمحورت بالأساس حول مشاكل البطالة وارتفاع الاسعار وغياب التنمية وضبابية المشهد السياسي.

  
  
     
  
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