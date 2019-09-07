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صفاقس: المرشح يوسف الشاهد يشرف على اجتماع شعبي ويؤكد الحسم نهائيا في ملف غلق مصنع ''السياب''

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - أكّد المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، يوسف الشاهد، في اجتماع شعبي عقده، اليوم السبت بمدينة صفاقس في إطار حملته الانتخابية أن ملف غلق مصنع "السياب" "حُسم بشكل نهائي لا رجعة فيه"، وهو ما يعد بالنسبة إليه "مصدر فخر باعتباره واحدا من استحقاقات صفاقس ويستجيب لحقها في بيئة سليمة، ما يعتبر من الحقوق الأساسية، على حد قوله.

وبيّن، ان الغلق لا يعني الاستغناء عن مصادر رزق العاملين في "السياب"، معتبرا أن "احتجاج عمال هذه المؤسسة على القرار مفهوم"، وذلك على خلفية تجمع عدد من عمال هذا المصنع ومجموعة من المحتجين على سياسة يوسف الشاهد في منطقة شط القراقنة في مستوى المدخل المؤدي الى خيمة الاجتماع، رافعين شعار "ارحل" وسط تعزيزات أمنية مشددة.


هذا وتعهّد الشاهد، في صورة نجاحه في الانتخابات الرئاسية بجملة من الإنجازات لفائدة صفاقس منها "فك العزلة عنها عبر "مشروع مهيكل" هو مشروع تبرورة"، الذي قال إنه "يجب التعامل معه كمشروع ذي صبغة وطنية مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات كنقل محطة الأرتال لربط منطقة المشروع بوسط المدينة".
كما وعد بتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشاريع، منها دعم المستشفى الجامعي الجديد بقطب للجراحة والتسريع بإنجاز محطة تحلية المياه والميترو الخفيف.



وبخصوص الجانب الثقافي والرياضي، ذكر المرشح عن حزب "تحيا تونس"، "إن قرار توسعة ملعب الطيب المهيري لا يعني البتة التراجع في مشروع المدينة الرياضية التي ستصبح واقعا ملموسا"، ملاحظا أنه لا يمكن أن تكون تونس في وضع أفضل دون النهوض بجميع جهاتها، بحسب تعبيره.

يذكر أن الشاهد كان اجتمع، مساء أمس الجمعة، في إطار حملته الانتخابية مع مجموعة من شباب الجهة الناشطين في الحقل الثقافي والجمعياتي واستمع إلى مشاغلهم وآرائهم الناقدة لسياسة الدولة إزاء الفئات الشبابية وتجاه جهة صفاقس.

  
  
     
  
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