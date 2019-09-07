عبيد البريكي ''المبادرات التشريعية لرئيس الجمهورية تستوجب تصورات مدروسة يكون إطارها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية ''

Samedi 07 Septembre 2019
وات - يستوجب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتونس في نظرمرشح جزء من مكونات العائلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسية 2019 السابقة لأوانها عبيد البريكي مبادرات تشريعية وعقد اتفاقات وروئ ، وتصورات مدروسة وحزام شعبي واجتماعي قادر على تعزيز قوة الدولة ومكانة رئيس الجمهورية في المفاوضات والاتفاقات والحوارات التي يتطلبها عمله.
وبعيدا عن التأويل الإنتخابي، وفق البريكي، فإن مقاومة الجريمة بكل أنواعها وخاصة العابرة للحدود ومقاومة الفساد بسن تشريعات ورسم سياسات عامة، تستند إلى تصورات قادرة على القضاء على الفقر والتخفيف من حدة البطالة، وتوفير حاجات المواطنين من الماء والغذاء ، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، هي في نظر البريكي أيضا من صميم مهام رئيس الجمهورية.
وأكد أن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية سيكون اطارا لهذه الرؤى دون أن يستثني دور الأطراف الاجتماعية و المهنية والاحزاب السياسية بشقيها الحاكم والمعارض من المشاركة في رسمها وتحويلها إلى عوامل قوة تساعد رئيس الجمهورية في التفاوض مع الأطراف الخارجية من منطلق قوة داخلية مضمونة باتفاقات واضحة لا لبس فيها.
وفي ذات السياق ، تعهد البريكي الذي أدى صباح اليوم السبت زيارة إلى ولاية جندوبة التقى فيها مع عدد من المواطنين من مختلف الشرائح أنه وفي حال انتخب رئيسا للجمهورية بالتخفيض من ميزانية رئاسة الجمهورية وعدد مستشاري الرئيس إلى نحو30 بالمائة، وتوفير ضمانات هدنة اجتماعية لا تقل عن ثلاث سنوات تمكنه وتمكن البلاد من التفاوض مع كل الأطراف بحكمة وفاعلية.
كما تعهد بالعمل على تعميم فلسفة الحوار الوطني التونسي وتصديره إلى ليبيا والجزائر باعتبار أن استقرار البلدين هو استقرار لتونس ، وبعدم الانجرار إلى سياسة المحاور التي لا تخدم مصلحة تونس ، وبإبعاد التجاذبات السياسية عن المؤسسة العسكرية، والكشف عن خفايا وأسرار ملفات الاغتيالات السياسية ، ومعالجة ملف جرحى وشهداء الثورة وشهداء المؤسسين الأمنية والعسكرية.
وبعيدا عن التأويل الإنتخابي، وفق البريكي، فإن مقاومة الجريمة بكل أنواعها وخاصة العابرة للحدود ومقاومة الفساد بسن تشريعات ورسم سياسات عامة، تستند إلى تصورات قادرة على القضاء على الفقر والتخفيف من حدة البطالة، وتوفير حاجات المواطنين من الماء والغذاء ، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، هي في نظر البريكي أيضا من صميم مهام رئيس الجمهورية.
وأكد أن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية سيكون اطارا لهذه الرؤى دون أن يستثني دور الأطراف الاجتماعية و المهنية والاحزاب السياسية بشقيها الحاكم والمعارض من المشاركة في رسمها وتحويلها إلى عوامل قوة تساعد رئيس الجمهورية في التفاوض مع الأطراف الخارجية من منطلق قوة داخلية مضمونة باتفاقات واضحة لا لبس فيها.
وفي ذات السياق ، تعهد البريكي الذي أدى صباح اليوم السبت زيارة إلى ولاية جندوبة التقى فيها مع عدد من المواطنين من مختلف الشرائح أنه وفي حال انتخب رئيسا للجمهورية بالتخفيض من ميزانية رئاسة الجمهورية وعدد مستشاري الرئيس إلى نحو30 بالمائة، وتوفير ضمانات هدنة اجتماعية لا تقل عن ثلاث سنوات تمكنه وتمكن البلاد من التفاوض مع كل الأطراف بحكمة وفاعلية.
كما تعهد بالعمل على تعميم فلسفة الحوار الوطني التونسي وتصديره إلى ليبيا والجزائر باعتبار أن استقرار البلدين هو استقرار لتونس ، وبعدم الانجرار إلى سياسة المحاور التي لا تخدم مصلحة تونس ، وبإبعاد التجاذبات السياسية عن المؤسسة العسكرية، والكشف عن خفايا وأسرار ملفات الاغتيالات السياسية ، ومعالجة ملف جرحى وشهداء الثورة وشهداء المؤسسين الأمنية والعسكرية.
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Par:AlHawa (Germany )
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