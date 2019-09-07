الصافي سعيد... الكاتب الصحفي ''صديق الرؤساء'' الذي يريد أن يصبح رئيسا (بورتريه)

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- بمقدرة فائقة في "فن" الكلام، وبلكنة تمتزج فيها نبرة البداوة التونسية بألفاظ مشرقية المنبت، رسم الكاتب الصحفي أحمد الصافي سعيد صورته كأحد "المشاهير" في تونس ما بعد الثورة، الذين تتهافت عليهم الفضاءات الإعلامية من أجل اقتناص "عروض إثارة"، ربما تلقى صداها في المشهد الوطني العام.وقد انتبه الصافي، الذي برع حتى في اختراع مفردات تخصه دون سواه، على غرار "الكيتش" (الخرقة البالية)، إلى حسنات تلك "الملكة" التي يتقنها، واستشعر حيازته مع توالي السنين وتعاقب الحضور، للقب "شخصية عامة"، فاستثمر هذا الرصيد، ليخوض غمار الانتخابات الرئاسية في تجربة ثانية له في سباق رئاسيات 2019، بعد محاولة أولى له سنة 2014.لا ينتمي "صديق الرؤساء"، مثلما تلقبه الصحافة، إلى أي حزب. وهو يعتبر نفسه من أول الداعين إلى انتخاب رئيس مستقل وفوق الانتماءات الحزبية.وقد تعهد بالحفاظ على الاستقلالية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.قال عندما قدم ملف ترشحه كمستقل لرئاسية 15 سبتمبر"يتعين خوض غمار الانتخابات من منطلق الشعور بالمسؤولية، وباعتبارها معركة انتخابية يشارك فيها المرشحون والناخبون".ويعتبر الصافي سعيد أن الوضع العام في تونس يتسم بحالة "عطالة" تعاني منها "الآلة الديمقراطية"، وأن الديمقراطية بقيت "لعبة نظرية"، ولم تتجل في ممارسات واقعية فاعلة ووازنة يكون لها الانعكاس الإيجابي على منظومة الاقتصاد.وقد لخص رؤيته لدستور 2014 بكونه "نتاج عمل عدد من الهواة انغمسوا في الأفكار النظرية الخارجة عن سياق الوطن والتاريخ الخاص لتونس"، مشيرا إلى أن "اللعبة الجهوية في السياسة كانت دائما حاضرة في النظام السابق بشقيه النوفمبري والبورقيبي، ولكنها أضحت تستيقظ أكثر عند الأزمات".يبلغ الصافي سعيد من العمر 66 سنة، وهو أصيل منطقة القطار من ولاية قفصة.وقد عرف بكتاباته وتحاليله السياسية التي تتناول القضايا الوطنية والعربية من منظور تحرري مناهض للإستعمار والهيمنة، ونشر بعد الثورة ما لا يقل عن 4 روايات وعددا مهما من الكتب السياسية والإستراتيجية والتاريخية، من أهمها "بورقيبة: سيرة شبه محرمة".ويشار إلى أن حركة الشعب أعلنت دعمها لترشح الصافي سعيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لما اعتبره القيادي بالحركة خالد الكريشي "دفاعه المستمر عن السيادة الوطنية، وقربه من مشاكل الوطن دون ارتباط بالقوى الإقليمية، وخاصة الخليجية في المنطقة".في المقابل أفادت منظمة "أنا يقظ" أن اسم المرشح الصافي سعيد، الذي كان أكد أنه جمع حوالي 20 ألف تزكية شعبية، ورد إالى جانب 11 مرشحا آخرين في قائمة المشتكى بهم من طرف مواطنين ممن اتهموا عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية باستغلال أسمائهم في تزكيات وهمية.