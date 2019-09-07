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وزارة الدفاع الوطني .. ايقاف 12 سودانيا بالمنطقة الحدودية العازلة

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت بأن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان تمكنت في الليلة الماضية من ايقاف 12 شخصا من جنسية سودانية بالمنطقة الحدودية العازلة، كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة في اتجاه التراب الوطني.

وأضافت الوزارة أنه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188661

Mandhouj  (France)  |Samedi 07 Septembre 2019 à 12h 05m |           
الرجاء المعاملة الحسنة . ثم التثبت إن كانوا مجموعة مغرر بها من طرف حفتر. و هنا هناك قوانيين. أما إن كانوا في إيطار الهجرة الغير نظامية. فمرحبا بهم، و تسوية وضعهم كما برضاءهم.
السودان في القلب



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