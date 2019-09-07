Samedi 07 Septembre 2019
وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت بأن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان تمكنت في الليلة الماضية من ايقاف 12 شخصا من جنسية سودانية بالمنطقة الحدودية العازلة، كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة في اتجاه التراب الوطني.
وأضافت الوزارة أنه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأضافت الوزارة أنه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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Par:mandhouj (France )
Sur: وزارة الدفاع الوطني .. ايقاف 12 سودانيا بالمنطقة الحدودية العازلة