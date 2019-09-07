سيدي بوزيد: مداهمة عدد من المستودعات بمعتمدية الرقاب وحجز مسروقات تقدر بـ450 ألف دينار

Samedi 07 Septembre 2019



وات

- تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، يوم أمس الجمعة، من حجز كميات من قطع غيار السيارات ومحركات السيارات إثر مداهمة عدد من المستودعات بمعتمدية السعيدة، وذلك حسب ما ذكرته مصادر أمنية لـ(وات).وتم العثور أيضا على عدد من السيارات المسروقة وهياكل الشاحنات.وقدرت قيمة المحجوز بحوالي 450 ألف دينارا.ووقع تحرير محضر جبائي في الغرض واحالته على مصالح الديوانة بسيدي بوزيد، ولا تزال الابحاث جارية بخصوص الشاحنات التي تم العثور عليها.