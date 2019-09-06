محمد عبو يجدد الدعوة من صفاقس ل''انتفاضة الصناديق'' لقطع الطريق أمام عودة منظومة القمع والدكتاتورية

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - أكد مرشح حزب التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محمد عبو، على أن رئيس الجمهورية "يجب أن يكون رئيسا لكل التونسيين، ومتعاليا على كل الصراعات والخلافات الحزبية".
وأضاف خلال اجتماع شعبي انتظم مساء الجمعة وسط مدينة صفاقس ضمن حملته الانتخابية، أنه "في صورة نيله ثقة الشعب التونسي، وفوزه برئاسة الجمهورية، سوف يضع يده في يد رئيس الحكومة، ويعمل على إرساء علاقات جيدة مع البرلمان والقضاء والإنصات للعقلاء، وذلك خدمة لمصلحة لبلاد".
من ناحية أخرى، أعرب مرشح حزب التيار الديمقراطي عن "تخوفه من شراء الذمم واستغفال الشعب التونسي، وتقويض الديمقراطية، وعودة منظومة القمع والدكتاتورية من جديد"، داعيا الناخبين التونسيين إلى انتفاضة الصناديق، وإلى عدم التصويت للمترشحين الذين مارسوا سياسة المغالطة مع الشعب التونسي طيلة الخماسية الماضية".
وأضاف خلال اجتماع شعبي انتظم مساء الجمعة وسط مدينة صفاقس ضمن حملته الانتخابية، أنه "في صورة نيله ثقة الشعب التونسي، وفوزه برئاسة الجمهورية، سوف يضع يده في يد رئيس الحكومة، ويعمل على إرساء علاقات جيدة مع البرلمان والقضاء والإنصات للعقلاء، وذلك خدمة لمصلحة لبلاد".
من ناحية أخرى، أعرب مرشح حزب التيار الديمقراطي عن "تخوفه من شراء الذمم واستغفال الشعب التونسي، وتقويض الديمقراطية، وعودة منظومة القمع والدكتاتورية من جديد"، داعيا الناخبين التونسيين إلى انتفاضة الصناديق، وإلى عدم التصويت للمترشحين الذين مارسوا سياسة المغالطة مع الشعب التونسي طيلة الخماسية الماضية".
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Par:Hassen (Tunisia )
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