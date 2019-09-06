قدم: تونس تعبر موريتانيا بهدف وديًا

Vendredi 06 Septembre 2019
الأناضول - عبر المنتخب التونسي، الجمعة، ضيفه الموريتاني بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين.
وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 74 لتشهد هدف التقدم لتونس عبر أمور العيوني.
وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب التونسي عن مضاعفة النتيجة، حاول لاعبو موريتانيا إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 74 لتشهد هدف التقدم لتونس عبر أمور العيوني.
وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب التونسي عن مضاعفة النتيجة، حاول لاعبو موريتانيا إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
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Par:Hassen (Tunisia )
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