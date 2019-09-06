عبيد البريكي بباجة: سأعمل على تعيين امرأة على رأس وزارة الخارجية

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - صرّح عبيد البريكي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حركة تونس إلى الأمام، مساء اليوم الجمعة، لمراسلة (وات) بباجة، بمناسبة حملته الإنتخابية بالجهة، أنه سيعمل على تعيين امرأة على رأس وزارة الخارجية وكذلك على التواصل المستمر مع مختلف المنظمات الوطنية، إذا تم انتخابه رئيسا للجمهورية، فضلا عن تعيين متخصص على رأس وزارة الدفاع الوطنى.
واعتبر المترشّح أن رئيس الجمهورية هو "السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب مباشرة"، مما يستوجب عليه الإهتمام بكل القضايا التى تهم الشعب وأمنه القومي، ملاحظا أن الرئيس يمثل "قوة اقتراح هامة" ويجب أن يجتمع ويتداول دوريا مع ممثلي المنظمات والأحزاب فى الحكم والمعارضة ومع معهد الدراسات الإستراتيجية، للخروج بمقترحات تخدم الشعب التونسي.
وتعهّد بتخفيض راتب رئيس الجمهورية ومراجعة عدد من الإتفاقيات التي أضرّت بالفلاحة التونسية وبعدد من القطاعات وبالتخفيض فى التوريد للمحافظة على العملة الصعبة.
يُذكر أن عبيد البريكي التقى عددا من أنصاره ومن المواطنيين بخيمة نُصبت بساحة بلدية باجة.
كما التقى بعض المواطنين بسوق خير الدين باشا وبساحة 14 جانفي وبأحد المعارض التجارية بمدينة باجة.
واعتبر المترشّح أن رئيس الجمهورية هو "السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب مباشرة"، مما يستوجب عليه الإهتمام بكل القضايا التى تهم الشعب وأمنه القومي، ملاحظا أن الرئيس يمثل "قوة اقتراح هامة" ويجب أن يجتمع ويتداول دوريا مع ممثلي المنظمات والأحزاب فى الحكم والمعارضة ومع معهد الدراسات الإستراتيجية، للخروج بمقترحات تخدم الشعب التونسي.
وتعهّد بتخفيض راتب رئيس الجمهورية ومراجعة عدد من الإتفاقيات التي أضرّت بالفلاحة التونسية وبعدد من القطاعات وبالتخفيض فى التوريد للمحافظة على العملة الصعبة.
يُذكر أن عبيد البريكي التقى عددا من أنصاره ومن المواطنيين بخيمة نُصبت بساحة بلدية باجة.
كما التقى بعض المواطنين بسوق خير الدين باشا وبساحة 14 جانفي وبأحد المعارض التجارية بمدينة باجة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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