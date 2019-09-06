محمد عبو: الحكومات المتعاقبة كانت ضعيفة ولم تكن قادرة على تطبيق القانون

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- أدى محمد عبو، المترشح عن حزب التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، اليوم الجمعة، زيارة الى مدينة قابس في إطار حملته الإنتخابية، حيث أجرى اتصالات مباشرة مع متساكني منطقتي جارة والمنزل، فضلا عن معاينة مصب الفوسفوجيبس بشاطئ السلام.وأكد عبو، انه سيحرص في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية، على الدفع في اتجاه ارساء دولة قوية وعادلة، تطبق قوانينها على الجميع ولا تكون في خدمة لوبيات الفساد، معتبرا أن الحكومات المتعاقبة كانت ضعيفة ولم تكن قادرة على تنفيذ القانون، وفق تقديره.ولاحظ أن العديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة "ليس مكانهم قصر قرطاج لأنه من غير المعقول عودة الفاسدين الى الحكم"، على حد قوله، مبينا أن رئيس الجمهورية مدعو الى خدمة مصالح الشعب وتوفير مقومات العيش الكريم لفائدته، وكذلك احترام الدستور وحمايته من أي عبث وتهديد لوحدة التونسيين وحقوقهم.وقد تم خلال الحملة الانتخابية لمحمد عبو بقابس، توزيع برنامجه الانتخابي على المواطنين، والذي من أبرز أهدافه مقاومة الفساد وتقديم مبادرات تشريعية تكرس الحقوق الدستورية للمواطنين كالحق في بيئة سليمة، فضلا عن دعم عمل الحكومة في مجال محاربة الفقر والبطالة.