عمر منصور: أتقدم للانتخابات الرئاسية معتمدا على رصيد الثقة الذي أتمتع بها لدى عموم المواطنين

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - تحول عمر منصور المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة سوسة في إطار حملته الإنتخابية، أين كان له لقاءات مباشرة بمنطقة باب بحر وبالمدينة العتيقة مع المواطنين والمواطنات، الذين استفسروه حول برنامجه الانتخابي والحلول التي يقترحها.
وقال منصور في تصريح ل (وات)، إنه يتقدم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها معتمدا على رصيد الثقة التي يتمتع بها لدى عموم المواطنين، والتي اكتسبها خلال تقلده لعدد من المسؤوليات صلب هياكل الدولة.
وأكد انه يطرح برنامجا انتخابيا بديلا عن برامج من سبقوه الى سدة الحكم، والتي كانت عناوين بارزة للفشل، وفق تعبيره، مبينا أنه سيعمل بالخصوص على ترسيخ سيادة الدولة وتكريس علوية القانون وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن في كل الجهات، وتعزيز الأمن الشامل وإصلاح الإدارة وإرساء العدالة الجبائية.
وأضاف أنه سيعمل كذلك على تحوير الدستور في اتجاه منح مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، معتبرا أن السلطات الدستورية الممنوحة لهذا المنصب حاليا من شأنها أن تبعد رئيس الجمهورية عن إدارة الشأن العام، حسب تقديره.
وقال منصور في تصريح ل (وات)، إنه يتقدم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها معتمدا على رصيد الثقة التي يتمتع بها لدى عموم المواطنين، والتي اكتسبها خلال تقلده لعدد من المسؤوليات صلب هياكل الدولة.
وأكد انه يطرح برنامجا انتخابيا بديلا عن برامج من سبقوه الى سدة الحكم، والتي كانت عناوين بارزة للفشل، وفق تعبيره، مبينا أنه سيعمل بالخصوص على ترسيخ سيادة الدولة وتكريس علوية القانون وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن في كل الجهات، وتعزيز الأمن الشامل وإصلاح الإدارة وإرساء العدالة الجبائية.
وأضاف أنه سيعمل كذلك على تحوير الدستور في اتجاه منح مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، معتبرا أن السلطات الدستورية الممنوحة لهذا المنصب حاليا من شأنها أن تبعد رئيس الجمهورية عن إدارة الشأن العام، حسب تقديره.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:12
|18:43
|15:55
|12:25
|05:54
|04:25
|
24°
|23°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-21
|28°-22
|30°-22
|28°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(122 514) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 93 085) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 84 917) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 76 772) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 023) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 311) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 58 613) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 283) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 866) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 50 184) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 49 455) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 49 155) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 304) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 47 694) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 682) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 460) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 654) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 495) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 364) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 733) رفض الافراج عن نبيل القروي
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur:بالحاج: عندما مات السبسي كادت الرياح تعصف بتونس لكن الزبيدي تحكم في الوضع !