عمر منصور: أتقدم للانتخابات الرئاسية معتمدا على رصيد الثقة الذي أتمتع بها لدى عموم المواطنين

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- تحول عمر منصور المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة سوسة في إطار حملته الإنتخابية، أين كان له لقاءات مباشرة بمنطقة باب بحر وبالمدينة العتيقة مع المواطنين والمواطنات، الذين استفسروه حول برنامجه الانتخابي والحلول التي يقترحها.وقال منصور في تصريح ل (وات)، إنه يتقدم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها معتمدا على رصيد الثقة التي يتمتع بها لدى عموم المواطنين، والتي اكتسبها خلال تقلده لعدد من المسؤوليات صلب هياكل الدولة.وأكد انه يطرح برنامجا انتخابيا بديلا عن برامج من سبقوه الى سدة الحكم، والتي كانت عناوين بارزة للفشل، وفق تعبيره، مبينا أنه سيعمل بالخصوص على ترسيخ سيادة الدولة وتكريس علوية القانون وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن في كل الجهات، وتعزيز الأمن الشامل وإصلاح الإدارة وإرساء العدالة الجبائية.وأضاف أنه سيعمل كذلك على تحوير الدستور في اتجاه منح مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، معتبرا أن السلطات الدستورية الممنوحة لهذا المنصب حاليا من شأنها أن تبعد رئيس الجمهورية عن إدارة الشأن العام، حسب تقديره.