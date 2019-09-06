منجي الرحوي بقفصة: الامن المائي هو في صميم الأمن القومي وسنعمل في حال فزنا برئاسة البلاد على إصلاح مجلّة المياه

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- إعتبر مرشح حزب "الجبهة الشعبية" للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منجي الرحوي، أن الامن المائي هو في صميم الأمن القومي للبلاد التي باتت مهدّدة بشحّ مياه الشرب والرّي، لذلك فهو سيعمل في حال نال ثقة الناخبين في الاستحقاق الرئاسي على سنّ قانون أساسي يهم الامن المائي وعلى إصلاح مجلّة المياه بما يضمن حوكمة رشيدة للمياه.وقال منجي الرحوي، اليوم الجمعة، في تصريح إعلامي أثناء قيامه بجولة إنتخابية بمدينة قفصة، أن ما يشاع بخصوص محدودية صلوحيات رئيس الجمهورية ليس صحيحا باعتبار أنه، وحسب الدستور التونسي، مطالب بضمان وحدة الدولة ومدنيتها، وبالتالي فإن الاشكاليات المتعلقة بالمياه والتوجهات الاقتصادية والانقطاعات المبكرة عن التدريس والصحة والحوكمة الرشيدة والتنمية الجهوية، تدخل ضمن صلوحياته من خلال تقديم مبادرات تشريعية في شأنها أو توجيه الحكومة من أجل القيام بإصلاحات حقيقية تكون في خدمة الشعب.وأضاف، أن من واجب رئيس الجمهورية كذلك وضع خطة حقيقية لمقاومة الفساد والمحافظة على ثروات البلاد وضمان حسن استغلاله، منبها من جانب آخر ما وصفه بـ"خطورة الازمة المتعددة الابعاد التي تمرّ بها تونس"، والتي تنبىء، حسب قوله، بـ"مخاطر حقيقية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".وبخصوص السياسة الخارجية، الرحوي بأنه يتعهد بإرساء ديبلوماسية إقتصادية وبتنشيط الفضاءين المغاربي والافريقي بما يخدم مصالح تونس، مشيرا الى أنه من مصلحة تونس المساهمة في تسوية الملفّ الليبي بعيدا عن سياسة المحاور، نظرا لما يمثله هذا الملف من تداعيات على أمن وإقتصاد البلاد.ولفت من ناحية أخرى، إلى أنه خيّر في فترة حملته الانتخابية التواصل المباشر أكثر ما يمكن مع متساكني أغلب معتمديات البلاد، باعتبار أن المترشّح مطالب بالاصغاء الى الناس والاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم وأيضا بالتعريف وشرح برنامجه الانتخابي الذي يخوض به هذا الاستحقاق الانتخابي.هذا وقام المترشح خلال زيارته لولاية قفصة، بجولة في كل من مدينة الرديف وأم العرائس وقفصة المدينة، أين كانت له حوارات مباشرة مع المواطنين فيما قام أنصاره بتوزيع المطويات الدعائية لمرشّحهم وبرنامجه الانتخابي.