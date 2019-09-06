عبير موسي: يمكن للشعب التونسي انتخاب امراة شريطة أن تتحلى بالمصداقية وتقترح برنامجا يخرج تونس من أزمتها

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر والمترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبير موسي "إنه بامكان الشعب التونسي انتخاب امرأة على رأس مؤسسة رئاسة الجمهورية، شريطة ان تتحلى بالمصداقية وتقترح برنامجا واضحا لاخراج تونس من أزمتها".وأكدت موسي، في تصريح إعلامي على هامش زيارة أدتها اليوم الجمعة الى مقر حزبها بحي 2 مارس 1934 بمنطقة سيدي عاشور بولاية نابل في إطار حملتها الانتخابية، أن تونس في حاجة الى إعادة بناء دولة ذات مؤسسات قوية ترتكز على ثوابت الدولة البورقيبية، وتولي عناية كبرى لقطاعي التعليم والصحة.واعتبرت أن الوضع في تونس اليوم "لا يقل أهمية عن معارك التحرير"، ملاحظة أن التراجع الذي شهدته البلاد على مستوى التعليم و الصحة و البنية التحتية وكل المؤشرات الاقتصادية يؤكد أنها أصبحت في تبعية للخارج بسبب التداين الخارجي، وأن استقلال القرار الوطني والسيادة التونسية باتا في الميزان، وفق تقديرها.وقالت إن الشعب التونسي "يريد أن يحرر البلاد من منظومة ركعته وجوعته وهدمت المؤسسات وألقت بتونس في أتون أزمة خانقة"، مؤكدة أن برنامجها يقوم على تغيير هذا الواقع "المرير"، لا سيما وان البلاد في حاجة الى انتعاشة اقتصادية وسياسة أمنية ودفاعية فاعلة تعزز الاستقرار، وتساهم في ارساء مناخ الثقة لدى المستثمرين بما يدعم جلب الاستثمارات الخارجية والمشاريع الكبرى.وتعهدت في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية، بالتحلي بالارادة السياسية الحازمة لحماية أمن البلاد وحدودها ومكافحة الارهاب وتفكيك الخلايا النائمة للارهابيين التي ظهرت منذ 2011 وخلال "السنوات السوداء" (في إشارة الى فترة حكم الترويكا).ولاحظت أن الجهات التونسية ومن بينها ولاية نابل باتت تعاني "من تدهور البنية التحتية بسبب غياب التعهد والصيانة وغياب الدعم، معتبرة أن الامكانيات والخصوصيات التي تتوفر عليها ولاية نابل تؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا وخدماتيا قادرا على استقطاب المشاريع السياحية البيئية والثقافية الكبرى.ويتضمن برنامج زيارة موسي إلى ولاية نابل، زيارات ميدانية الى حي سيدي عاشور ونابل ودار شعبان الفهري وبني خيار، بعد ان كانت قامت أمس الخميس بجولة بمعتمديات بني خلاد ومنزل بوزلفة وسليمان، أين التقت بالمواطنين واستعرضت أبرز محاور برنامجها الانتخابي، في حين تولى انصارها توزيع برنامجها الانتخابي.