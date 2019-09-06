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مونديال كرة السلة (الدورة الترتيبية) : المنتخب التونسي ينتصر على الفليبين 67/86 في الجولة الاولى

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - حقق المنتخب التونسي لكرة السلة فوزا هاما على نظيره الفليبيني بنتيجة 67/86 ظهر اليوم الجمعة في "بيكين" في لقاء لحساب الجولة الاولى من منافسات الدورة الترتيبية من اجل المراكز بين 17 و32 ضمن منافسات كاس العالم لكرة السلة 2019 .

وبهذا الانتصار عزز الفريق الوطني حظوظه في سباق التاهل الى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 علما وانه سيلاقي في الجولة الثانية من منافسات الدورة الترتيبية منتخب انغولا بعد غد الاحد .


ومن ناحيته كان منتخب انغولا قد انقاد اليوم الى الهزيمة بنتيجة 71/62 امام نظيره الايراني لحساب الجولة الاولى من منافسات الدورة الترتيبية وتعقدت بالتالي حظوظه في سباق التاهل الى الالعاب الاولمبية .

يذكر ان اول بطاقة تاهيلية للاولمبياد حجزتها استراليا باعتبارها تحصلت على افضل ترتيب من قارة اوقيانوسيا في حين تبقى ستة مقاعد اخرى للمنافسة واحدة لافريقيا واخرى لاسيا واربعة مناصفة بين امريكا واوروبا.

  
  
     
  
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