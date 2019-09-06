سيف الدين مخلوف في بنزرت يؤكد على أهمية ''تجاوز مظاهر فقر الدولة والمرور إلى مرحلة الرخاء السياسي والإقتصادي''

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- دعا سيف الدين مخلوف، المترشّح عن ائتلاف الكرامة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال تحوّله اليوم الجمعة إلى ولاية بنزرت في إطار حملته الإنتخابية، إلى تجاوز ما اعتبره "مختلف مظاهر فقر الدولة، الثقافي والإجتماعي والإداري والمرور لمرحلة الرخاء الإقتصادي والسياسي، من خلال اعتماد سياسة التعويل على الذات وعدم الإرتهان للغير وحسن استغلال ثروات البلاد والتفكير أكثر في مصلحة الشعب الحر".ولاحظ المترشّح أن برنامجه الإنتخابي يرتكز على تلك المبادئ وعلى نشر ثقافة الوعي، بضرورة العمل على تغيير الواقع السلبي للبلاد، مشددا على طرح موضوع "تصفية تركة الإستعمار الفرنسي وواجب تقديم فرنسا الإعتذار للشعب التونسي وتعويضه عما اقترفته في حقه زمن الإستعمار وكشف حقائق كل المعارك ومنها معركة بنزرت.كما دعا في تصريح إعلامي إلى النهوض بجهة بنزرت التي وصفها بأجمل المناطق غير المستغلة والمهمّشة من قبل السابقين من المسؤولين سواء من أبنائها أو غيرهم.يُذكر أن مخلوف تحوّل خلال هذه الزيارة إلى عدد من الفضاءات المفتوحة في وسط مدينة بنزرت، بحضور جمع من مناصريه من ائتلاف الكرامة.